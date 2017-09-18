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10:47 (мск), источник: ИА Татар-информ

Улица Магистральная названа самой «убитой» улицей Казани

(Казань, 18 сентября, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Улица Магистральная признана самой «убитой» улицей Казани. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Источник: ИА Татар-информ

«Улица Магистральная голосованием на сайте “Народный контроль” признана самой “убитой” дорогой города Казань. Из-за неудовлетворительного состояния проезжей части в текущем году не согласован паспорт дорожной безопасности движения школьного маршрута, проходящего по данному участку. Для поддержания улицы в проезжем состоянии в 2016 году на ней был проведен ямочный ремонт, но из-за крайней неудовлетворительности состояния дороги длительного эффекта это не дало», — рассказал Куляжев.

«Комплексное обследование улицы выявило полный износ сетей ливневой канализации, находящейся в теле дороги. А с учетом высокой интенсивности движения легкового и грузового транспорта по улице Магистральная помимо ремонта ливневых сетей на данном участке требуется обустройство усиленной конструкции дорожной одежды», — добавил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани.

Поэтому ведется подготовка проекта капитального ремонта улицы, к которому могут приступить в следующем году. Пока же здесь проведут ямочный ремонт.

Куляжев также сообщил, что на дополнительные средства в размере 1,2 млрд рублей выполнены работы на 21 из 23 объектов улично-дорожной сети Казани. Таким образом, показатель выполнения превышает 91 процент. Проведен ремонт улиц, имеющих наибольшее количество отрицательных отзывов горожан в системе «Народный контроль», в интерактивном проекте «Карта убитых дорог». Речь идет об улицах Кирпичникова, 8 Марта, Айдинова, Пионерская, Парижской Коммуны, Муштари, Тулпар и других.

За счет дополнительных средств, выделенных на приведение в нормативное состояние наиболее изношенных участков улично-дорожной сети Казани до конца года запланирован ремонт 100 участков дорог с наибольшим антирейтингом. Завершены 12 объектов (улицы З. Космодемьянской, Дальняя, Качалова, Лебедева и другие), на 26 объектах работы еще ведутся (улицы Баруди, Комарова, Красной Позиции и другие). Уровень выполнения этой программы составляет 47 процентов.

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