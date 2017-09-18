Улица Магистральная названа самой «убитой» улицей Казани

Источник: ИА Татар-информ

«Улица Магистральная голосованием на сайте “Народный контроль” признана самой “убитой” дорогой города Казань. Из-за неудовлетворительного состояния проезжей части в текущем году не согласован паспорт дорожной безопасности движения школьного маршрута, проходящего по данному участку. Для поддержания улицы в проезжем состоянии в 2016 году на ней был проведен ямочный ремонт, но из-за крайней неудовлетворительности состояния дороги длительного эффекта это не дало», — рассказал Куляжев.

«Комплексное обследование улицы выявило полный износ сетей ливневой канализации, находящейся в теле дороги. А с учетом высокой интенсивности движения легкового и грузового транспорта по улице Магистральная помимо ремонта ливневых сетей на данном участке требуется обустройство усиленной конструкции дорожной одежды», — добавил председатель Комитета внешнего благоустройства Казани.

Поэтому ведется подготовка проекта капитального ремонта улицы, к которому могут приступить в следующем году. Пока же здесь проведут ямочный ремонт.

Куляжев также сообщил, что на дополнительные средства в размере 1,2 млрд рублей выполнены работы на 21 из 23 объектов улично-дорожной сети Казани. Таким образом, показатель выполнения превышает 91 процент. Проведен ремонт улиц, имеющих наибольшее количество отрицательных отзывов горожан в системе «Народный контроль», в интерактивном проекте «Карта убитых дорог». Речь идет об улицах Кирпичникова, 8 Марта, Айдинова, Пионерская, Парижской Коммуны, Муштари, Тулпар и других.