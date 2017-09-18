Дальний Восток увеличил товарооборот с Южной Кореей почти наполовину
Россия ждет из Южной Кореи новых инвестиций для развития макрорегиона.
Россия ждет из Южной Кореи новых инвестиций для развития макрорегиона.
Россия ждёт новых инвестиций со стороны Южной Кореи для развития Дальнего Востока России, заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко на встрече со спецпредставителем президента Республики Корея Сон Ён Гилем. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Коммерсант».
«Большие возможности, в чем сумел убедиться президент Южной Кореи, для инвестиционного, экономического сотрудничества предоставляет сегодня Дальний Восток и государственная российская программа по ускоренному развитию Дальнего Востока, так что мы ждем новых инвестиций с корейской стороны», — приводит издание слова Валентины Матвиенко.
Она отметила, что по итогам пяти месяцев 2017 года взаимный товарооборот между двумя странами вырос на 47%, преодолев существовавшую до этого негативную тенденцию.
Напомним, в Хабаровском крае реализуются несколько совместных проектов. Так, южнокорейская строительная компания «Керёнг» возвела уже два жилых комплекса в краевой столице и планирует приступить к третьему. Развивается сотрудничество в сфере переработки отходов. При участии компании «LS Networks» в Хабаровске построена в этом году мусороперегрузочная станция «Южная» с сортировочной линией. В числе перспективных направлений — создание лесоперерабатывающих комплексов, проекты в животноводстве, туризме, медицине. Ранее намерение активно развивать сотрудничество на Дальнем Востоке высказал