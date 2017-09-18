ТЭЦ в Байкальске передадут в областную собственность по окончании отопительного сезона

Источник: IrkutskMedia.ru

ТЭЦ в Байкальске будет передана на областной уровень после текущего отопительного сезона. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе пресс-конференции в обкоме КПРФ, посвященной итогам муниципальных выборов в регионе, сегодня, 18 сентября. Рассуждая о применении главой региона административного ресурса, Сергей Левченко отметил, что он не сторонник «выкашивания полян», но в крайних случаях на эту меру необходимо идти. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Сергей Левченко привел пример, когда ему пришлось снять главу Вихоревки Геннадия Пуляева.

«Это фактически первый в стране случай отрешения мэра губернатором. Первый в том плане, что Верховный суд подтвердил решение главы региона. Я вынужден был пойти на этот шаг, потому что понимал — если еще один год будет такая ситуация с котельной, то люди просто расправятся с главой. В Байкальске я также был вынужден применить административный ресурс, но в другом плане. После окончания отопительного сезона мы заберем ТЭЦ на областной уровень. Сотни млн рублей, которые были потрачены на этот объект за последние годы, к сожалению, не помогли улучшить ситуацию. Однако я не сторонник того, чтобы применять административный ресурс огульно и «выкашивать поляну», — отметил губернатор.

Напомним, что 10 мая 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности Геннадия Пуляева. Тогда исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова.

Иркутский областной суд рассмотрел иск бывшего мэра Вихоревки Геннадия Пуляева о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности. Судебное разбирательство проходило 23 и 25 мая, было рассмотрено шесть томов административного дела. По итогам заседания суд решил отказать в удовлетворении исковых требований.

Бывший мэр Вихоревки Геннадий Пуляев подал в Верховный суд апелляционную жалобу на постановление Иркутского областного суда о признании законным распоряжения губернатора об отрешении его от должности. Документы направлены были 1 июня.

Верховный суд оставил без изменения решение Иркутского областного суда о признании законным распоряжение губернатора Иркутской области Сергея Левченко об отрешении от должности бывшего мэра Вихоревки Иркутской области Геннадия Пуляева.

Чуть позже Арбитражный суд Иркутской области полностью удовлетворил иск администрации районного поселения о расторжении концессионного соглашения с ООО «Тепловые сети», которое эксплуатировало котельную «Водогрейная» в Вихоревке. Между властями и ООО «Беком+» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене котлов № 4 и № 6 на сумму около 36 млн рублей.

Кроме того, около 200 человек вышли на пикет в Байкальске из-за проблем существующей ТЭЦ БЦБК, которая отапливает город. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia организатор акции Федор Ларченко. По его словам, целью пикета было обратить внимание на проблемы Байкальской ТЭЦ.