В Челябинске на месте демонтированных киосков будут организованы сезонные ярмарки

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. 22 ларька демонтировали в Курчатовском районе Челябинска на Комсомольском проспекте, 36. Перед эвакуацией павильона владельцы могли забрать товар и оборудование. А вот вернуть арестованные нестационарные объекты теперь будет сложнее. Для этого понадобится решение суда.

«Нужно организовать в Челябинске сезонные сельскохозяйственные ярмарки во всех районах. Для горожан эта тема актуальна. Товары от производителей сельскохозяйственной продукции качественные, и их можно купить по приемлемой цене. Кстати, ярмарки можно организовать, в том числе, и на высвобожденных после демонтажа незаконных киосков местах», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.