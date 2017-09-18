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11:07 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске на месте демонтированных киосков будут организованы сезонные ярмарки

В Челябинске на месте демонтированных киосков будут организованы сезонные ярмарки. Вернуть свои ларьки бизнесмены смогут только через суд.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. 22 ларька демонтировали в Курчатовском районе Челябинска на Комсомольском проспекте, 36. Перед эвакуацией павильона владельцы могли забрать товар и оборудование. А вот вернуть арестованные нестационарные объекты теперь будет сложнее. Для этого понадобится решение суда.

«Нужно организовать в Челябинске сезонные сельскохозяйственные ярмарки во всех районах. Для горожан эта тема актуальна. Товары от производителей сельскохозяйственной продукции качественные, и их можно купить по приемлемой цене. Кстати, ярмарки можно организовать, в том числе, и на высвобожденных после демонтажа незаконных киосков местах», — отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Напомним, работа по сносу незаконных нестационарных торговых объектов в Челябинске ведется постоянно и находится на особом контроле главы города Евгения Тефтелева.

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