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11:02 (мск), источник: NewsKo

На Коммунальном мосту ограничат движение в ночное время

С 21 сентября по 30 ноября в ночное время будет введено ограничение движения транспорта по одной полосе на Коммунальном мосту. Это связано с проведением работ по установке систем безопасности.

Как сообщили в городском управлении внешнего благоустройства, установка систем безопасности на Коммунальном мосту разбита на два этапа.

На первом — планируется установить на подъезде к мосту караульное помещение для охраны и смонтировать систему видеонаблюдения.

На втором — подрядчик выполнит наладку оборудования и проведёт обучение сотрудников службы охраны.

В связи с проведением работ по монтажу системы с 21 сентября по 30 ноября ежедневно с 22:00 до 06:00 будет закрываться одна полоса движения в сторону улицы Революции. Срок окончания работ — конец 2017 года.

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