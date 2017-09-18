Рассмотрение проекта хабаровского небоскреба в Главгосэкспертизе затягивается

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Хабаровск, 18 сентября, AmurMedia.

В проект строительства хабаровского небоскреба, который сейчас находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе, вносятся уточнения и исправления, что отодвигает сроки получения заключения. Само строительство по этой причине тоже переносится — пока с сентября на октябрь, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель проекта «Небоскреб в Хабаровске», предприниматель Александр Сидоренко.

Затягивается выдача заключения по проекту строительства первого в Хабаровске небоскреба. Ранее Александр Сидоренко сообщал, что планируют получить результаты Главгосэкспертизы в середине сентября и после получения разрешения на строительства сразу же приступить к работам.

— Сейчас уточняются все показатели, некоторые вещи исправляются, поэтому в сентябре, может быть, и не начнем, но начнем в октябре. На месяц, может быть, и попозже, но зато надежно все начнем, — сообщил Александр Сидоренко. — Мы однозначно уверены, что сделано все правильно и мы получим положительное заключение Главгосэкспертизы.

В числе последних существенных изменений, внесенных в проект, высота здания. Оно выросло до 230 м, потому что выросло число технических этажей. Все остальное: площадь, число парковочных мест, количество подземных этажей и расположение автомобильного тоннеля — остается без изменения.

Перенос предполагаемого строительства небоскреба с сентября на октябрь и вообще на холодное время года, когда большинство строек Хабаровска замирает, автора грандиозного проекта не смущает.

— Может быть, все дело в том, что у них подземное пространство составляет процентов 10−15 от всей конструкции, а у нас 52% всех строительных конструкций приходится на подземную инфраструктуру. Что касается холодов, то у нас такая техника задействована, что нет таких морозов, которые смогут ей помешать, которые смогут сделать грунт крепче, чем скала на глубине 12 м. А именно со скалой в нашем случае и придется работать, — отметил Александр Сидоренко.