Из рук в руки: суд снова забрал у молодежи гостиницу «Акфес-Сейо» во Владивостоке

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Владивосток, 18 сентября, PrimaMedia.

Президиум Приморского краевого суда в понедельник, 18 сентября, отменил решения судов нижних инстанций, согласно которым гостиница «Акфес-Сейо», пристроенная к Дому молодежи во Владивостоке, возвращалась в собственность Приморской организации «Российского союза молодежи», сообщает ИА PrimaMedia. Таким образом, после многолетних судебных тяжб бывшее имущество советского Комсомола, правопреемником которого и является РСМ, снова перешло в руки предпринимателей, которые ранее приобрели его практически за бесценок.

Как сообщил РИА PrimaMedia председатель приморской организации «Российского союза молодежи» Максим Пряженников, организация категорически не согласна с решением коллегии и намерена добиваться справедливости в Верховном суде РФ.

— Мы удивлены таким решением суда, учитывая юридические и фактические обстоятельства происходящего. И, конечно, впереди рассмотрение дела в Верховном Суде Российской Федерации и решение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Приморского РСМ Кулькова. Надеюсь, Верховный Суд будет беспристрастен и разрешит дело в соответствии с законом, — отметил действующий руководитель приморского отделения всероссийской молодежной организации.

Напомним, 19 июля Приморский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Первореченского районного суда о признании недействительной сделки по продаже гостиницы «Молодежная», более известной как «Акфес-Сейо», сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Нынешние владельцы многоэтажного здания на проспекте 100-летия Владивостоку надеялись сохранить за собой имущество, приобретенное практически за бесценок у краевого Дома молодежи. Однако суд второй инстанции встал на сторону «Российского союза молодежи», полностью удовлетворив исковые требования о возвращении гостиницы РСМ.

Скандальная история о продаже в 2012 году шестиэтажной гостиницы, возведенной более 40 лет назад и принадлежавшей на протяжении многих лет краевому Дому молодежи, просочилась в СМИ три года назад. Выяснилось, что приморская краевая организация РСМ под руководством Анатолия Кулькова в погашение неподтвержденных долгов на предположительную сумму 19 млн рублей продало ЗАО «Владинстар» гостиницу общей площадью чуть больше 4,1 тысяч кв. метров, то есть по цене 4,6 тысячи рублей за кв. метр. При этом решение о продаже имущества в нарушение устава Приморской краевой организации РСМ, устава общероссийского РСМ не принималось высшим органом организации (конференцией). За период с июля по декабрь 2012 года гостиница была еще трижды перепродана, причем покупателями выступали связанные с ЗАО «Владинстар» лица.

Продажа за бесценок части Дома молодежи во Владивостоке вылилась в уголовное дело в отношении оперативно отстраненного от должности Анатолия Кулькова, оно сейчас рассматривается в суде.

Параллельно новое руководство Приморского РСМ оспорило сделки с недвижимостью в суде. Первореченский районный суд Владивостока ранее, рассмотрев доводы сторон, принял решение о признании всех сделок недействительными и возвращении 6-этажного здания с цокольным этажом, пристройкой площадью 3760 кв. метров и техническим подвалом площадью 344,5 кв. метров в собственность «Российскому союзу молодежи».