Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Кэмерон увидел «ловушку для Украины» в идее ввода миротворцев
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
В Госдуме предложили ужесточить наказание за овербукинг
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
СМИ: Молодежь бежит из Украины в Польшу, затем – в ужасе обратно
Швеция ответит РФ ударом на удар - СМИ
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
В Раде заявили о готовящемся штурме резиденции Порошенко
СМИ: США в страхе перед космическим Перл-Харбором
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1035 лет назад погибла Грейс Келли
11:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Из рук в руки: суд снова забрал у молодежи гостиницу «Акфес-Сейо» во Владивостоке

Многолетняя история с судебными тяжбами и уголовным делом получила очередной виток развития.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 сентября, PrimaMedia.

Президиум Приморского краевого суда в понедельник, 18 сентября, отменил решения судов нижних инстанций, согласно которым гостиница «Акфес-Сейо», пристроенная к Дому молодежи во Владивостоке, возвращалась в собственность Приморской организации «Российского союза молодежи», сообщает ИА PrimaMedia. Таким образом, после многолетних судебных тяжб бывшее имущество советского Комсомола, правопреемником которого и является РСМ, снова перешло в руки предпринимателей, которые ранее приобрели его практически за бесценок.

Как сообщил РИА PrimaMedia председатель приморской организации «Российского союза молодежи» Максим Пряженников, организация категорически не согласна с решением коллегии и намерена добиваться справедливости в Верховном суде РФ.

— Мы удивлены таким решением суда, учитывая юридические и фактические обстоятельства происходящего. И, конечно, впереди рассмотрение дела в Верховном Суде Российской Федерации и решение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Приморского РСМ Кулькова. Надеюсь, Верховный Суд будет беспристрастен и разрешит дело в соответствии с законом, — отметил действующий руководитель приморского отделения всероссийской молодежной организации.

Напомним, 19 июля Приморский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Первореченского районного суда о признании недействительной сделки по продаже гостиницы «Молодежная», более известной как «Акфес-Сейо», сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Нынешние владельцы многоэтажного здания на проспекте 100-летия Владивостоку надеялись сохранить за собой имущество, приобретенное практически за бесценок у краевого Дома молодежи. Однако суд второй инстанции встал на сторону «Российского союза молодежи», полностью удовлетворив исковые требования о возвращении гостиницы РСМ.

Скандальная история о продаже в 2012 году шестиэтажной гостиницы, возведенной более 40 лет назад и принадлежавшей на протяжении многих лет краевому Дому молодежи, просочилась в СМИ три года назад. Выяснилось, что приморская краевая организация РСМ под руководством Анатолия Кулькова в погашение неподтвержденных долгов на предположительную сумму 19 млн рублей продало ЗАО «Владинстар» гостиницу общей площадью чуть больше 4,1 тысяч кв. метров, то есть по цене 4,6 тысячи рублей за кв. метр. При этом решение о продаже имущества в нарушение устава Приморской краевой организации РСМ, устава общероссийского РСМ не принималось высшим органом организации (конференцией). За период с июля по декабрь 2012 года гостиница была еще трижды перепродана, причем покупателями выступали связанные с ЗАО «Владинстар» лица.

Продажа за бесценок части Дома молодежи во Владивостоке вылилась в уголовное дело в отношении оперативно отстраненного от должности Анатолия Кулькова, оно сейчас рассматривается в суде.

Параллельно новое руководство Приморского РСМ оспорило сделки с недвижимостью в суде. Первореченский районный суд Владивостока ранее, рассмотрев доводы сторон, принял решение о признании всех сделок недействительными и возвращении 6-этажного здания с цокольным этажом, пристройкой площадью 3760 кв. метров и техническим подвалом площадью 344,5 кв. метров в собственность «Российскому союзу молодежи».

Ответчики по делу с решением суда не согласились и подали апелляционную жалобу. Но Приморский краевой суд оставил решение без изменений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Михаил Янковский: польский дворянин, сибирский каторжник, освоитель Уссурийского края
XXV международная выставка "Строительство" пройдет в Приморье 20-22 сентября
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на топливо
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
МЧС предупредило об опасности тайфуна Талим для Дальнего Востока
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
С чем ходили в школу дети в СССР Деревянные пеналы, прописи, стирательные резинки вместо ластиков и краски, которые пахли так, что хотелось их съесть, – вспоминаем, с чем приходили в школу дети в Советском Союзе.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь