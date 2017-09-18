На Коммунальном мосту Перми установят видеокамеры и пост охраны
На Коммунальном мосту Перми будут установлены системы видеонаблюдения и оборудован пост охраны.
На Коммунальном мосту Перми будут установлены системы видеонаблюдения и оборудован пост охраны.
На первом этапе планируется установить на подъезде к мосту караульное помещение для охраны, смонтировать систему видеонаблюдения. На втором этапе подрядчик выполнит наладку оборудования и проведет обучение сотрудников службы охраны. Срок окончания работ — конец 2017 года.