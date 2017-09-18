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11:45 (мск), источник: Коммерсантъ

На Коммунальном мосту Перми установят видеокамеры и пост охраны

На Коммунальном мосту Перми будут установлены системы видеонаблюдения и оборудован пост охраны.

Источник: AP 2017

Из-за проведения работ с 21 сентября до 30 ноября в ночное время на мосту будет введено ограничение движения транспорта по одной из полос. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, установка систем безопасности разбита на два этапа.

На первом этапе планируется установить на подъезде к мосту караульное помещение для охраны, смонтировать систему видеонаблюдения. На втором этапе подрядчик выполнит наладку оборудования и проведет обучение сотрудников службы охраны. Срок окончания работ — конец 2017 года.

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