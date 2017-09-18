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12:07 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Почти 9 килограммов запрещенного сыра уничтожили в Краснодаре

Нарушения Указа «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ» выявили у троих индивидуальных предпринимателей.

Государственные инспекторы ветеринарного надзора Краснодарского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея провели в Краснодаре мониторинг мест хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и сырья растительного и животного происхождения, запрещенных к ввозу на территорию России, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверок у троих индивидуальных предпринимателей выявлены факты реализации «Пармезана» производства Литвы, «Дор Блю» производства Германии, «Маасдама» производства Голландия, «Камбоцолы» производства Германии — общим весом 8,975 килограммов.

Запрещенная к реализации продукция изъята из оборота, приведена в нетоварный вид и уничтожена на утилизационном заводе.

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