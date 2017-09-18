Почти 9 килограммов запрещенного сыра уничтожили в Краснодаре

Государственные инспекторы ветеринарного надзора Краснодарского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея провели в Краснодаре мониторинг мест хранения и реализации сельскохозяйственной продукции и сырья растительного и животного происхождения, запрещенных к ввозу на территорию России, сообщает пресс-служба ведомства.