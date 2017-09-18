Волгоград соберет отечественных и иностранных машиностроителей

Источник: РИАЦ

С 19 по 22 сентября впервые в Волгограде — на базе Волгоградского государственного технического университета состоится IX Международная научно-техническая конференция «Инновационные технологии в машиностроении: от проектирования к производству конкурентоспособной продукции». Мероприятие организовано ассоциацией технологов машиностроителей России при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований.

Традиционно участие в форуме примут представители ведущих научных технологических школ России от Брянска до Хабаровска, от Ростова-на-Дону до Санкт-Петербурга. Иностранное научное сообщество представят участники из ближнего зарубежья и стран Юго-Восточной Азии. От промышленности в работе конференции примут участие ФНПЦ «Титан-Баррикады» (г. Волгоград), ОАО «Волжский Абразивный Завод» (г. Волжский), ОАО «Волжский подшипниковый завод» (г. Волжский), ПТП «Поршень» (г. Волжский), ООО Корпорация «Пумори» (г. Екатеринбург).

В рамках конференции пройдет съезд технологов-машиностроителей, на котором предполагается обсудить проблемы эффективного взаимодействия промышленных предприятий с техническими университетами, некоторые аспекты реализации мероприятий Национальной Технологической Инициативы и рассмотреть концепцию современного инженерно-технологического справочника. Кроме того, будут рассмотрены организационные вопросы, касающиеся деятельности ассоциации технологов-машиностроителей России.