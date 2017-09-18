В Казахстане подешевели продукты — Миннацэкономики
На 0,9 процента наблюдается снижение цен на продовольственные товары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
На 0,9 процента наблюдается снижение цен на продовольственные товары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как уточняется, снижение цен обусловлено сезонным удешевлением плодоовощной продукции на 9,2 процента.
Цены на свежие фрукты снизились на 4,4 процента, овощи — на 13,2 процента, картофель — на 20,4 процента.
Также наблюдается снижение цен на
В то же время отмечается рост цен на непродовольственные товары и платные услуги — за месяц они повысились на 0,7 процента.
В августе этого года отмечено повышение цен на отдельные виды продовольствия: колбасы — на 1,4 процента, мясо птицы — на 1,2 процента, говядину, свинину — 1,1 процента, конину, баранину — 0,4 процента.
Цены на молочные продукты выросли на 1,2 процента, алкогольные напитки — на 1 процент.