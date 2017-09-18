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11:58 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане подешевели продукты — Миннацэкономики

На 0,9 процента наблюдается снижение цен на продовольственные товары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

Источник: Tengrinews

Как уточняется, снижение цен обусловлено сезонным удешевлением плодоовощной продукции на 9,2 процента.

Цены на свежие фрукты снизились на 4,4 процента, овощи — на 13,2 процента, картофель — на 20,4 процента.

Также наблюдается снижение цен на сахар-песок на 2,2 процента, крупу гречневую — на 2,9 процента, яйца — на 1,5 процента.

Причина снижения цен — профицит этих продуктов на рынке.

В то же время отмечается рост цен на непродовольственные товары и платные услуги — за месяц они повысились на 0,7 процента.

В августе этого года отмечено повышение цен на отдельные виды продовольствия: колбасы — на 1,4 процента, мясо птицы — на 1,2 процента, говядину, свинину — 1,1 процента, конину, баранину — 0,4 процента.

Цены на молочные продукты выросли на 1,2 процента, алкогольные напитки — на 1 процент.

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