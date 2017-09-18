Глава Пермского края намерен поддержать разработчиков ПО
ПЕРМЬ, 18 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Глава Пермского края Максим Решетников заявил о готовности поддержать пермских разработчиков программного обеспечения.
ПЕРМЬ, 18 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Глава Пермского края Максим Решетников заявил о готовности поддержать пермских разработчиков программного обеспечения.
Восьмого сентября в ходе визита в Пермь Владимира Путина президента РФ ознакомили с разработанным в Перми программным обеспечением. К примеру, одна из компаний пермского
«Конечно, при прочих равных будем их поддерживать. Например, медицинская система у нас — пермская. И мы будем поддерживать их с точки зрения кластера: подготовка специалистов,
Глава региона добавил, что пермские власти используют в своей работе программное обеспечение в сфере госзакупок.
«Мы используем такого рода наработки. Потому что это ведь система мониторинга госзакупок. Мы сейчас создаем систему государственных закупок в крае. Правительство Москвы любезно поделилось с нами теми информационными системами, которые годами нарабатывало. То есть нам переданы исключительные права. Мы просто взяли эти дистрибутивы и дорабатываем их под себя. Мы взяли информационную систему, в которую вложено много денег, времени и труда. И сейчас мы это внедряем. И это даст нам очень большой эффект. Мы сэкономим много труда и времени», — отметил Решетников.