В Перми заработала система совмещения трамвайных маршрутов
С 16 сентября пермяки смогут пересаживаться на ряд трамвайных маршрутов без дополнительной оплаты в течение 40 минут. Эта система проработает в тестовом режиме до конца года.
С 16 сентября пермяки смогут пересаживаться на ряд трамвайных маршрутов без дополнительной оплаты в течение 40 минут. Эта система проработает в тестовом режиме до конца года.
По информации МУП «Пермгорэлектротранс», пересадка осуществляется с трамвайных маршрутов № 3 и № 13, которые следуют от остановки «ОАО «Красный Октябрь» до остановки «Станция Пермь-II». На станции
Кроме того, в течение 40 минут пассажиры смогут совершать бесплатные пересадки с трамвайных маршрутов № 10 и № 11 на маршрут № 5 в направлении станции
Новая система работает и для владельцев льготных проездных.
По итогам тестового периода будет принято решение о расширении возможности на другие маршруты.