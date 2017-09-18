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11:57 (мск), источник: Новости Перми

В Перми заработала система совмещения трамвайных маршрутов

С 16 сентября пермяки смогут пересаживаться на ряд трамвайных маршрутов без дополнительной оплаты в течение 40 минут. Эта система проработает в тестовом режиме до конца года.

Источник: Новости Перми

По информации МУП «Пермгорэлектротранс», пересадка осуществляется с трамвайных маршрутов № 3 и № 13, которые следуют от остановки «ОАО «Красный Октябрь» до остановки «Станция Пермь-II». На станции Пермь-II пассажиры этих маршрутов смогут пересесть на трамвайные маршруты № 4, № 5 и № 7 в течение 40 минут с момента приобретения билета. Это доступно и в обратном направлении.

Кроме того, в течение 40 минут пассажиры смогут совершать бесплатные пересадки с трамвайных маршрутов № 10 и № 11 на маршрут № 5 в направлении станции Пермь-II, откуда можно будет пересесть на трамвайные маршруты № 3 или № 13 в направлении остановки «ОАО «Красный Октябрь» и обратно.

Новая система работает и для владельцев льготных проездных.

По итогам тестового периода будет принято решение о расширении возможности на другие маршруты.

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