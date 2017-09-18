Сеть ростовских кафе получила знак «Сделано на Дону»

Это второе в области предприятие общественного питание, которое прошло систему добровольной сертификации. Первым заведением было таганрогское кафе «Олива’s».



Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» стартовала в 2013 году. Для компаний, которые хотят получить этот знак качества, выдвигается ряд требований по качеству товаров и услуг. Среди требований к предприятиям общественного питания есть региональный критерий: в меню должны присутствовать более 50% блюд, приготовленных из продукции местных производителей, а также алкогольная продукция производителей Ростовской области. Сейчас систему добровольной сертификации прошли 40 предприятий-производителей продукции, два заведения общественного питания.