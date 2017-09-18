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11:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Сеть ростовских кафе получила знак «Сделано на Дону»

Ростовская группа компаний «Вкуснолюбов» прошла систему добровольной сертификации «Сделано на Дону» и получила знак качества сроком на один год, об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Это второе в области предприятие общественного питание, которое прошло систему добровольной сертификации. Первым заведением было таганрогское кафе «Олива’s».

Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» стартовала в 2013 году. Для компаний, которые хотят получить этот знак качества, выдвигается ряд требований по качеству товаров и услуг. Среди требований к предприятиям общественного питания есть региональный критерий: в меню должны присутствовать более 50% блюд, приготовленных из продукции местных производителей, а также алкогольная продукция производителей Ростовской области. Сейчас систему добровольной сертификации прошли 40 предприятий-производителей продукции, два заведения общественного питания.

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