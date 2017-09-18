В Крыму создадут «Техноград Гагарин»
«Техноград Гагарин» — это
«Техноград Гагарин» — это
Его концепция была разработана два года назад. Затем мы утвердили его содержание, провели разработку
По словам Евгения Мирошниченко, ключевым субъектом привлечения финансовых средств «Технограда Гагарин» станет центр компьютерного инжиниринга. При нём также будет создан образовательным центр. Мы планируем, что «Техноград Гагарин» войдет в экосистему цифровой экономики Российской Федерации, — подчёркивает председатель Союза молодых инженеров России (СМИР).