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11:45 (мск), источник: КрымPress

В Крыму создадут «Техноград Гагарин»

«Техноград Гагарин» — это инженерно-образовательный комплекс. В проекте генерального плана развития Черноморского района под него выделено 300 гектаров земли. Получил развитие наш совместный с ДОСААФ России проект — «Техноград Гагарин».

Его концепция была разработана два года назад. Затем мы утвердили его содержание, провели разработку дизайн-проекта. В этом году в проекте генерального плана развития Черноморского района под него выделена земля в 300 гектаров. Недавно прошли общественные слушания по созданию технограда в Черноморском районе Крыма, и уже подана инвест-заявка в Совет министров Республики Крым, — заявил в рамках школы «Техноспецназ-2017» председатель Союза молодых инженеров России (СМИР) Евгений Мирошниченко.

По словам Евгения Мирошниченко, ключевым субъектом привлечения финансовых средств «Технограда Гагарин» станет центр компьютерного инжиниринга. При нём также будет создан образовательным центр. Мы планируем, что «Техноград Гагарин» войдет в экосистему цифровой экономики Российской Федерации, — подчёркивает председатель Союза молодых инженеров России (СМИР).

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