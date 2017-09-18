В Крыму создадут «Техноград Гагарин»

Его концепция была разработана два года назад. Затем мы утвердили его содержание, провели разработку дизайн-проекта. В этом году в проекте генерального плана развития Черноморского района под него выделена земля в 300 гектаров. Недавно прошли общественные слушания по созданию технограда в Черноморском районе Крыма, и уже подана инвест-заявка в Совет министров Республики Крым, — заявил в рамках школы «Техноспецназ-2017» председатель Союза молодых инженеров России (СМИР) Евгений Мирошниченко.