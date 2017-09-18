В Воронеже показали проект застройки квартала в Коминтерновском районе

Застройщиком участка за главным корпусом Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) выступит ООО «Парнас-2001».

Проектом предусматривается поочерёдное строительство трёх 19-этажных домов на территории площадью 4,18 га. Все новостройки будут из белого и светло-песочного кирпича, для каждого дома предусматриваются подвальные и цокольные помещения.

На 2019 год также запланировано начало строительства второго жилого дома, котельной, встроенного детского сада и паркинга, на 2021−2022 годы — возведение третьей многоэтажки, ещё одной котельной и паркинга. Во дворе домов появится «универсальное двухэтажное помещение» — в нём расположится или магазин, или Сбербанк, уточнил на публичных слушаниях представитель ООО «Парнас-2001». Завершить строительство квартала планируется в 2024 году.

Проект развития территории предусматривает два подземных паркинга на 393 машин и гостевая парковка на открытой площадке на 113 автомобилей.