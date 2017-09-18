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11:50 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже показали проект застройки квартала в Коминтерновском районе

За главным корпусом политеха появятся три 19-этажных дома."Архитектурное бюро № 1" проект застройки квартала, ограниченного Политехническим переулком и улицей Елецкой, представило на публичных слушаниях в понедельник, 18 сентября.

Застройщиком участка за главным корпусом Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) выступит ООО «Парнас-2001».

Проектом предусматривается поочерёдное строительство трёх 19-этажных домов на территории площадью 4,18 га. Все новостройки будут из белого и светло-песочного кирпича, для каждого дома предусматриваются подвальные и цокольные помещения.

На 2019 год также запланировано начало строительства второго жилого дома, котельной, встроенного детского сада и паркинга, на 2021−2022 годы — возведение третьей многоэтажки, ещё одной котельной и паркинга. Во дворе домов появится «универсальное двухэтажное помещение» — в нём расположится или магазин, или Сбербанк, уточнил на публичных слушаниях представитель ООО «Парнас-2001». Завершить строительство квартала планируется в 2024 году.

Проект развития территории предусматривает два подземных паркинга на 393 машин и гостевая парковка на открытой площадке на 113 автомобилей.

Кроме того, в квартале должен появиться детский сад на 55 мест, площадки с ограждением и теневыми навесами для прогулок и занятий физкультурой. По информации городского управления образования и молодёжной политики, в находящейся рядом школе № 29 есть 310 свободных мест, поэтому строительство учебного заведения не требуется. Чего не скажешь о поликлиниках — застройщик должен будет предусмотреть «помещения с возможностью размещения в них объекта здравоохранения».

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