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12:05 (мск), источник: БЕЛТА

Телеканалы Белтелерадиокомпании начнут вещание в HD-формате с 2018 года

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2018 года телеканалы Белтелерадиокомпании перейдут на вещание в HD-формате с широким экраном 16:9, которое соответствует современным телевизионным приемникам и воспроизводит более яркую и качественную картинку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Источник: Reuters

Медиахолдинг в настоящее время проводит работы по обеспечению технической возможности и подготовки контента для телевидения высокой четкости (HDTV). Первыми красочное и четкое изображение в начале будущего года увидят жители Минска и Минской области. К осени 2018 года телевидение в формате HD распространится по всей Беларуси.

Весь видеоконтент телеканалов Белтелерадиокомпании будет создаваться в формате высокой четкости. Телезрители смогут смотреть в HD-качестве не только информационные, аналитические и развлекательные проекты, но также документальные и художественные фильмы.

В начале вещания телеканалов в HD-формате операторы электросвязи сохранят также версии в стандартной четкости, она по-прежнему будет доступна зрителям эфирного телевидения DVB-T, DVB-T2, кабельных сетей и сети IP-TV ZALA. Обладатели стандартного экрана 4:3 смогут самостоятельно выбирать комфортный для себя способ просмотра.

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