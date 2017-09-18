Телеканалы Белтелерадиокомпании начнут вещание в HD-формате с 2018 года

Источник: Reuters

Медиахолдинг в настоящее время проводит работы по обеспечению технической возможности и подготовки контента для телевидения высокой четкости (HDTV). Первыми красочное и четкое изображение в начале будущего года увидят жители Минска и Минской области. К осени 2018 года телевидение в формате HD распространится по всей Беларуси.

Весь видеоконтент телеканалов Белтелерадиокомпании будет создаваться в формате высокой четкости. Телезрители смогут смотреть в HD-качестве не только информационные, аналитические и развлекательные проекты, но также документальные и художественные фильмы.