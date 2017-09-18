Расходы по ОМС на одного жителя Новосибирской области вырастут в 2018 году на 22%

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НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Новосибирской области планируется увеличить в 2018 году на 6,4 млрд рублей, за счет чего расходы на одного человека вырастут на 22%. Об этом сообщила в понедельник на заседании правительства директор территориального ФОМС Елена Ягнюкова.

«Согласно законопроекту, в 2018 году объем ФОМС составит 34,8 млрд рублей — на 6,38 млрд больше, чем в прошлом году. В целом на одного застрахованного жителя Новосибирской области в 2018 году будет приходиться 11 958 рублей, что на 22% больше, чем в 2017 году», — сказала Ягнюкова. Финансирование будет увеличено за счет межбюджетных трансфертов федерального ФОМС.

На оказание медицинской помощи жителям Новосибирской области в стационаре будет выделено 15,8 млрд рублей (47% от общего объема фонда), более 12 млрд — на амбулаторную помощь, на дневной стационар — 2,7 млрд, на скорую помощь — около 2,2 млрд рублей.

Ягнюкова добавила, что часть средств будет направлена на высокотехнологичную медицинскую помощь, но не уточнила, какая именно.