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11:59 (мск), источник: Югополис

В Сочи квартиру за миллион долларов продали за долги

​Двухэтажная квартира площадью 287 квадратных метров в элитном доме в центре Сочи арестована судебными приставами Краснодарского края.

Владельцем элитной недвижимости оказалась крупная турецкая фирма. Квартира в доме в переулке Морском, всего в нескольких кварталах от сочинского морского вокзала, выступила в роли залогового имущества при оформлении кредита. Однако руководство организации-должника переоценило свои силы — в предусмотренные договором сроки платежи не погашались. Итогом стало судебное разбирательство и предъявленный в службу судебных приставов исполнительный лист.

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о взыскании задолженности в полном объёме, а также об обращении взыскания на заложенную квартиру. Взыскателем в рамках производства выступило АО «Кредит Европа Банк».

В ходе проведения исполнительных действий квартира была выставлена на публичные торги и к настоящему моменту реализована. Общая сумма, вырученная от ее продажи, составила 57 миллионов 500 тысяч рублей. Средства перечислены в пользу взыскателя, сообщили «Югополису» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

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