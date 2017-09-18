В Сочи квартиру за миллион долларов продали за долги
Двухэтажная квартира площадью 287 квадратных метров в элитном доме в центре Сочи арестована судебными приставами Краснодарского края.
Двухэтажная квартира площадью 287 квадратных метров в элитном доме в центре Сочи арестована судебными приставами Краснодарского края.
Владельцем элитной недвижимости оказалась крупная турецкая фирма. Квартира в доме в переулке Морском, всего в нескольких кварталах от сочинского морского вокзала, выступила в роли залогового имущества при оформлении кредита. Однако руководство
Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о взыскании задолженности в полном объёме, а также об обращении взыскания на заложенную квартиру. Взыскателем в рамках производства выступило АО «Кредит Европа Банк».
В ходе проведения исполнительных действий квартира была выставлена на публичные торги и к настоящему моменту реализована. Общая сумма, вырученная от ее продажи, составила 57 миллионов 500 тысяч рублей. Средства перечислены в пользу взыскателя, сообщили «Югополису» в