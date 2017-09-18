В Сочи квартиру за миллион долларов продали за долги

Владельцем элитной недвижимости оказалась крупная турецкая фирма. Квартира в доме в переулке Морском, всего в нескольких кварталах от сочинского морского вокзала, выступила в роли залогового имущества при оформлении кредита. Однако руководство организации-должника переоценило свои силы — в предусмотренные договором сроки платежи не погашались. Итогом стало судебное разбирательство и предъявленный в службу судебных приставов исполнительный лист.

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о взыскании задолженности в полном объёме, а также об обращении взыскания на заложенную квартиру. Взыскателем в рамках производства выступило АО «Кредит Европа Банк».