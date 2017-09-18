Нижегородская администрация за три месяца не определилась со сроками ремонта ограждения парка «Швейцария»
Нижегородская администрация не определилась со сроками выполнения
Нижегородская администрация не определилась со сроками выполнения
Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Миронов после оперативного совещания 18 сентября 2017 года. В июне 2017 года Гордума согласовала принятие в собственность города ограждения парка для его последующего ремонта.
18 сентября журналисты поинтересовались у Миронова, когда планируется выполнить
«На сегодняшний день не решен вопрос с софинансированием. Поэтому говорить о сроках я пока не могу. Эта работа ведется, надеюсь, что с правительством Нижегородской области мы этот вопрос решим. На реконструкцию ограждения необходимо порядка 100 млн рублей, на проектирование — до 10 млн рублей. Но суммы будут уточняться»
Напомним, в июне 2017 года руководство «Швейцарии» (ООО «Парк Приокский») заявило о необходимости капремонта ограждения парка. Ограждение является объектом культурного наследия. Ранее сообщалось, что в июне 2013 года Дума Нижнего Новгорода одобрила преобразование муниципального предприятия «Парк «Швейцария» в ООО «Парк Приокский». Это делалось для того, чтобы привлечь в парк крупного инвестора. Однако за четыре года он не был найден.