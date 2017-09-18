Нижегородская администрация за три месяца не определилась со сроками ремонта ограждения парка «Швейцария»

Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Миронов после оперативного совещания 18 сентября 2017 года. В июне 2017 года Гордума согласовала принятие в собственность города ограждения парка для его последующего ремонта.

18 сентября журналисты поинтересовались у Миронова, когда планируется выполнить проектно-сметную документацию на ремонт принятого почти три месяца назад в собственность муниципалитета объекта.

«На сегодняшний день не решен вопрос с софинансированием. Поэтому говорить о сроках я пока не могу. Эта работа ведется, надеюсь, что с правительством Нижегородской области мы этот вопрос решим. На реконструкцию ограждения необходимо порядка 100 млн рублей, на проектирование — до 10 млн рублей. Но суммы будут уточняться»

Напомним, в июне 2017 года руководство «Швейцарии» (ООО «Парк Приокский») заявило о необходимости капремонта ограждения парка. Ограждение является объектом культурного наследия. Ранее сообщалось, что в июне 2013 года Дума Нижнего Новгорода одобрила преобразование муниципального предприятия «Парк «Швейцария» в ООО «Парк Приокский». Это делалось для того, чтобы привлечь в парк крупного инвестора. Однако за четыре года он не был найден.