Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
Удивительные факты о сексе из мира животных
США ответили на сообщение о «катастрофе российского Су-27»
Арестованный замглавы ФСИН осознал неудобства жизни в СИЗО
Разбился самолет Минобороны РФ
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Путин заставил понервничать президентскую охрану
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
29-летняя Погребняк выложила откровенное домашнее фото - СМИ
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
10Apple показала новые iPhone
11:58 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация за три месяца не определилась со сроками ремонта ограждения парка «Швейцария»

Нижегородская администрация не определилась со сроками выполнения проектно-сметной документации на ремонт ограждения парка «Швейцария».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом журналистам сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Миронов после оперативного совещания 18 сентября 2017 года. В июне 2017 года Гордума согласовала принятие в собственность города ограждения парка для его последующего ремонта.

18 сентября журналисты поинтересовались у Миронова, когда планируется выполнить проектно-сметную документацию на ремонт принятого почти три месяца назад в собственность муниципалитета объекта.

«На сегодняшний день не решен вопрос с софинансированием. Поэтому говорить о сроках я пока не могу. Эта работа ведется, надеюсь, что с правительством Нижегородской области мы этот вопрос решим. На реконструкцию ограждения необходимо порядка 100 млн рублей, на проектирование — до 10 млн рублей. Но суммы будут уточняться»
Сергей Миронов

Напомним, в июне 2017 года руководство «Швейцарии» (ООО «Парк Приокский») заявило о необходимости капремонта ограждения парка. Ограждение является объектом культурного наследия. Ранее сообщалось, что в июне 2013 года Дума Нижнего Новгорода одобрила преобразование муниципального предприятия «Парк «Швейцария» в ООО «Парк Приокский». Это делалось для того, чтобы привлечь в парк крупного инвестора. Однако за четыре года он не был найден.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Умер Зураб Соткилава
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Минфин подтвердил планы правительства повысить акцизы на топливо
У клиентов «Сбербанк онлайн» возникли проблемы с доступом
Журнал Rolling Stone выставят на продажу
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Лифты в многоэтажках заменят в кредит
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Навка и Песков устроили для дочки грандиозный праздник Наде исполнилось 3 года.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь