Работа самарских народных дружин обойдется в 50 млн рублей
Пока ещё не все муниципалитеты оказывают материальную помощь дружинам.
Пока ещё не все муниципалитеты оказывают материальную помощь дружинам.
На заседании комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию была заслушана информация о финансировании народных дружин в этом году.
Благодаря участию городских и районных властей, финансовая поддержка дружинников осуществляется и из местных бюджетов. Общая сумма средств на эти цели в текущем году составит порядка 50 миллионов рублей. Однако сообщается, что пока ещё не все муниципалитеты оказывают материальную помощь дружинам. Поэтому сейчас на уровне региона этот вопрос прорабатывается с главами конкретных муниципальных образований, пишет Самру.ру.
Председатель комитета Юрий Шевцов: «Сегодня можно сказать о том, что в корне изменилось финансирование по программам, связанным с борьбой с правонарушениями. Это, в частности, относится к субсидиям на работу народных дружин. Если раньше средства приходили в муниципальные образования в