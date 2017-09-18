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12:22 (мск), источник: НИА Самара

Работа самарских народных дружин обойдется в 50 млн рублей

Пока ещё не все муниципалитеты оказывают материальную помощь дружинам.

На заседании комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию была заслушана информация о финансировании народных дружин в этом году.

Благодаря участию городских и районных властей, финансовая поддержка дружинников осуществляется и из местных бюджетов. Общая сумма средств на эти цели в текущем году составит порядка 50 миллионов рублей. Однако сообщается, что пока ещё не все муниципалитеты оказывают материальную помощь дружинам. Поэтому сейчас на уровне региона этот вопрос прорабатывается с главами конкретных муниципальных образований, пишет Самру.ру.

Председатель комитета Юрий Шевцов: «Сегодня можно сказать о том, что в корне изменилось финансирование по программам, связанным с борьбой с правонарушениями. Это, в частности, относится к субсидиям на работу народных дружин. Если раньше средства приходили в муниципальные образования в ноябре-декабре, то сейчас ситуация кардинально изменилась: из 6 миллионов 300 тысяч рублей, предусмотренных на эти цели, более 4 миллионов уже перечислено в муниципалитеты. Происходит и софинансирование: средства выделяются из местных бюджетов. В целом эта сумма составляет около 50 миллионов в год. В преддверии мундиаля, большого футбольного праздника, должно быть значительно увеличено количество патрульно-постовой службы, сил общественности, которые обеспечат порядок на улице, и мы, несомненно, будем над этим работать».

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