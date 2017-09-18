Содержание серы превышало нормы в 230 раз на нижегородских заправках

Рейд по проверке качества топлива проходил при участии представителей регионального парламента на заправках в Сормовском, Московском, Советском и Ленинском районах.



Как сообщает пресс-служба Заксобрания, в ходе исследования эксперты выявили, что нормам технического регламента не соответствует топливо на двух заправках на улицах Бурнаковской и Коминтерна. Так, в пробах дизельного топлива на этих АЗС массовая доля содержания серы была превышена более чем в 230 раз.



Кроме того, под видом топлива АИ-95 на тех же заправках продавали бензин с октановым числом АИ-92. Как отмечают специалисты, в целом сейчас на АЗС областного центра требованиям технологического регламента не соответствует до 40% топлива.

