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12:13 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Содержание серы превышало нормы в 230 раз на нижегородских заправках

Многочисленные нарушения качества топлива на АЗС в Нижнем Новгороде выявили специалисты Минэкологии региона и природоохранной прокуратуры.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Рейд по проверке качества топлива проходил при участии представителей регионального парламента на заправках в Сормовском, Московском, Советском и Ленинском районах.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания, в ходе исследования эксперты выявили, что нормам технического регламента не соответствует топливо на двух заправках на улицах Бурнаковской и Коминтерна. Так, в пробах дизельного топлива на этих АЗС массовая доля содержания серы была превышена более чем в 230 раз.

Кроме того, под видом топлива АИ-95 на тех же заправках продавали бензин с октановым числом АИ-92. Как отмечают специалисты, в целом сейчас на АЗС областного центра требованиям технологического регламента не соответствует до 40% топлива.

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