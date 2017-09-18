Содержание серы превышало нормы в 230 раз на нижегородских заправках
Многочисленные нарушения качества топлива на АЗС в Нижнем Новгороде выявили специалисты Минэкологии региона и природоохранной прокуратуры.
Многочисленные нарушения качества топлива на АЗС в Нижнем Новгороде выявили специалисты Минэкологии региона и природоохранной прокуратуры.
Рейд по проверке качества топлива проходил при участии представителей регионального парламента на заправках в Сормовском, Московском, Советском и Ленинском районах.
Как сообщает
Кроме того, под видом топлива АИ-95 на тех же заправках продавали бензин с октановым числом АИ-92. Как отмечают специалисты, в целом сейчас на АЗС областного центра требованиям технологического регламента не соответствует до 40% топлива.