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12:37 (мск), источник: Newslab.ru

Мэр поручил проконтролировать подключение домов красноярцев к теплу

На текущий момент в 316 зданиях сферы образования подключено отопление, в шесть зданий тепло будет подано в течение дня.

Источник: РИА "Новости"

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поручил департаменту горхозяйства и всем ответственным лицам проконтролировать работу управляющих компаний и ТСЖ во время подключения домов к теплу.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня на селекторном совещании руководители районных администраций, отраслевых управлений и департаментов отчитались мэру о запуске тепла в детские сады, школы, учреждения социальной защиты, здравоохранения.

На текущий момент в 316 зданиях сферы образования подключено отопление, в шесть зданий тепло будет подано в течение дня.

Эдхам Акбулатов, обращаясь к руководителям районов, департаменту городского хозяйства, подчеркнул:

«Для оперативного подключения всех потребителей жилых домов к теплоисточникам необходимо проконтролировать деятельность ТСЖ и управляющих компаний в части решения вопросов по оперативному устранению аварийных ситуаций, развоздушиванию стояков. Особое внимание — мониторингу обращений красноярцев в службу “005”. Итоги кампании по запуску тепла в квартиры горожан необходимо будет подвести в рамках “горячих телефонных линий”».

Кроме старта отопительного сезона, на селекторе обсудили благоустройство в рамках программы «Городская среда». На сегодняшний день на 161 объекте работы выполнены полностью, на 35 объектах устанавливаются малые архитектурные формы, ремонтные и благоустроительные работы ведутся на 19 дворовых территориях. Эдхам Акбулатов поставил задачу завершить благоустройство дворов до конца сентября.

В ходе обсуждения, мэр напомнил, что традиционно осенью в Красноярске производится посадка зеленых насаждений. Так, в прошедшие выходные на улице Башиловскаая вместо свалки разбили питомник — на очищенной территории посажено 1000 кустов акации. Озеленение выполнено и возле школы в микрорайоне Иннокентьевский. На этой неделе в рамках подписанного соглашения между администрацией города и компанией «РУСАЛ» начнется работа по формированию дендросада в микрорайоне «Покровский».

«К благоустройству городских территорий активно подключаются предприятия и организации Красноярска. Так, в частности, только в эти выходные сотрудниками Красноярского алюминиевого завода, Красноярского металлургического завода, строительной фирмой “КульБытСтрой”, управляющей компанией “Холмсервис”, рядом других предприятий и организаций были проведены посадки деревьев. Администрациям районов необходимо поддерживать такие проекты, помогая красноярцам реализовывать планы по благоустройству города», — подчеркнул Эдхам Акбулатов в ходе селекторного совещания.

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