Мэр поручил проконтролировать подключение домов красноярцев к теплу
На текущий момент в 316 зданиях сферы образования подключено отопление, в шесть зданий тепло будет подано в течение дня.
На текущий момент в 316 зданиях сферы образования подключено отопление, в шесть зданий тепло будет подано в течение дня.
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов поручил департаменту горхозяйства и всем ответственным лицам проконтролировать работу управляющих компаний и ТСЖ во время подключения домов к теплу.
Как рассказали в
Эдхам Акбулатов, обращаясь к руководителям районов, департаменту городского хозяйства, подчеркнул:
«Для оперативного подключения всех потребителей жилых домов к теплоисточникам необходимо проконтролировать деятельность ТСЖ и управляющих компаний в части решения вопросов по оперативному устранению аварийных ситуаций, развоздушиванию стояков. Особое внимание — мониторингу обращений красноярцев в службу “005”. Итоги кампании по запуску тепла в квартиры горожан необходимо будет подвести в рамках “горячих телефонных линий”».
Кроме старта отопительного сезона, на селекторе обсудили благоустройство в рамках программы «Городская среда». На сегодняшний день на 161 объекте работы выполнены полностью, на 35 объектах устанавливаются малые архитектурные формы, ремонтные и благоустроительные работы ведутся на 19 дворовых территориях. Эдхам Акбулатов поставил задачу завершить благоустройство дворов до конца сентября.
В ходе обсуждения, мэр напомнил, что традиционно осенью в Красноярске производится посадка зеленых насаждений. Так, в прошедшие выходные на улице Башиловскаая вместо свалки разбили питомник — на очищенной территории посажено 1000 кустов акации. Озеленение выполнено и возле школы в микрорайоне Иннокентьевский. На этой неделе в рамках подписанного соглашения между администрацией города и компанией «РУСАЛ» начнется работа по формированию дендросада в микрорайоне «Покровский».
«К благоустройству городских территорий активно подключаются предприятия и организации Красноярска. Так, в частности, только в эти выходные сотрудниками Красноярского алюминиевого завода, Красноярского металлургического завода, строительной фирмой “КульБытСтрой”, управляющей компанией “Холмсервис”, рядом других предприятий и организаций были проведены посадки деревьев. Администрациям районов необходимо поддерживать такие проекты, помогая красноярцам реализовывать планы по благоустройству города», — подчеркнул Эдхам Акбулатов в ходе селекторного совещания.