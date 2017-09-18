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13:35 (мск), источник: Om1.ru

Двадцать один район Омской области полностью готов к отопительному сезону

Средний показатель готовности теплоэнергетического и водопроводного хозяйства составил 97,4 процента.

Муниципальные районы отчитались о готовности коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. 21 район сообщил о 100-процентной готовности к зиме. Подготовка на завершающем этапе в 11 районах области: в Черлакском, Кормиловском, Омском, Полтавском, Шербакульском, Колосовском, Москаленском, Павлоградском, Москаленском, Тарском, Русско-Полянском.

Как пояснили в Минстрое, на сегодняшний день к зиме подготовлены 98,9% теплоисточников, 99,6% тепловых сетей, 99,7% водопроводов. Средний показатель готовности коммунального комплекса региона составляет 97,4%.

Отметим, отопление в регионе будут давать в случае, если среднесуточная температура в течение 5 суток опустится ниже +8 градусов. Однако в этом году главы муниципальных районов ориентируются на пожелания населения. В 6 районах региона уже подписаны распоряжения о подаче тепла, которое в первую очередь будут подавать в школы, больницы и детские сады.

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