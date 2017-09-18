Двадцать один район Омской области полностью готов к отопительному сезону

Муниципальные районы отчитались о готовности коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону. 21 район сообщил о 100-процентной готовности к зиме. Подготовка на завершающем этапе в 11 районах области: в Черлакском, Кормиловском, Омском, Полтавском, Шербакульском, Колосовском, Москаленском, Павлоградском, Москаленском, Тарском, Русско-Полянском.

Отметим, отопление в регионе будут давать в случае, если среднесуточная температура в течение 5 суток опустится ниже +8 градусов. Однако в этом году главы муниципальных районов ориентируются на пожелания населения. В 6 районах региона уже подписаны распоряжения о подаче тепла, которое в первую очередь будут подавать в школы, больницы и детские сады.