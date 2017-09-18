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13:50 (мск), источник: ТАСС

Очаг АЧС выявлен в двенадцатом районе Омской области

Очаг заболевания выявлен в поселке Щербакуль.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 18 сентября. /ТАСС/. Африканская чума свиней (АЧС) зафиксирована уже в 12 из 32 районов Омской области. Как сообщила в понедельник пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора, новый очаг заболевания выявлен в поселке Щербакуль Щербакульского района.

Ранее в регионе из-за распространения вируса был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«Согласно результатам исследований, проведенных в Омской областной ветеринарной лаборатории, в пробах крови и патологического материала от домашних свиней, содержащихся в личном подсобном хозяйстве гражданина…, проживающего по адресу: Омская область, Шербакульский район, р.п. Шербакуль, обнаружен генетический материал вируса африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пробы направлены для подтверждения диагноза в ФГБУ «Федеральный центр вирусологии и микробиологии» и ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных». Как рассказала ТАСС заместитель руководителя омского Россельхознадзора Ольга Матыка, на сегодняшний день все диагнозы, поставленные омской лабораторией, подтвердились, поэтому к карантинным мероприятиям все органы начинают подготовку, не дожидаясь заключения федеральных центров.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжьем Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского, Кормиловского, Калачинского, Исилькульского и Тюкалинского районов.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В области находятся три крупных животноводческих комплекса — «Руском- Агро» (110 тысяч голов) и «Омский Бекон» (150 тысяч) с 4 уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств — прим. ТАСС) и «Титан-Агро» (70 тысяч, 3 уровень).

О заболевании

АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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