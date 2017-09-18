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13:22 (мск), источник: СуперОмск

Названы топ-5 налогоплательщиков Омской области по итогам полугодия

В Управлении Федеральной налоговой службы назвали топ-5 налогоплательщиков региона за январь-июнь 2017 года, чья экономическая деятельность принесла самые высокие сборы в бюджет Омской области.

В ведомстве отмечают, что производители электрооборудования, электронного и оптического оборудования направили в консолидированный бюджет РФ 1,5 млрд рублей налогов — это 1,8% от всех поступлений Омской области. Однако, по сравнению с первым полугодием 2016 года поступления отрасли снизились на 200 млн рублей.

В топ-5 организаций, обеспечивших почти 90% всех поступлений по итогам полугодия, вошли: — ОАО Омское производственное объединение «Радиозавод имени А. С. Попова»; — АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»; — АО «Омское производственное объединение «Иртыш»;— ПАО «Сатурн»;— ООО «Научно-производственное объединение «МИР».

Отметим, что в 2016 году омские производители электроники заплатили 4 млрд рублей налогов, что составляет 2,7% от всех поступлений в регионе. По сравнению с 2015 годом налоговые поступления отрасли выросли на 1 млрд рублей.

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