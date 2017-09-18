Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Невозможно": победительница "Голоса" о блате и взятках у Агутина
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Разбился самолет Минобороны РФ
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
36-летняя Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и лосинах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Многодетная мама Мария Погребняк выложила откровенное фото
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Котопоезд из Японии
13:18 (мск), источник: NewsKo

Среднемесячная заработная плата в Прикамье составила 31 тыс. руб

По данным Пермьстата на июль, размер средней заработной платы составил 31 тыс. 185 руб., что на 4,5% больше, чем в июле 2016 года.

При этом самая большая зарплата зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых — 51 тыс. 492 руб. (рост составил 8,9%), финансовой и страховой — 52 тыс. 426 руб. (выросла на 20,9%), а также в области информации и связи — 42 тыс. 292 руб. (рост на уровне 0,4%).

В то же время за год заработная плата снизилась у работающих в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром (13,5%), в гостиничном бизнесе и общепите (8,1%).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Без фанатизма!»
Умер Зураб Соткилава
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018 году не будет
У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
Журнал Rolling Stone выставят на продажу
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь