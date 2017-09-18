В Уфе укладывают газон в сквере на улице Революционной
УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе продолжается благоустройство сквера на улице Революционной, расположенного в районе Центрального рынка.
УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе продолжается благоустройство сквера на улице Революционной, расположенного в районе Центрального рынка.
В понедельник здесь закончили укладку рулонного газона. Уже установлены торшерные светильники, скамейки, малые архитектурные формы, пешеходные ограждения, обновлено асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки, карманы под скамейки, расширена парковочная зона. Окончательно работы должны завершиться к 1 октября, сообщили в управе Ленинского района города.