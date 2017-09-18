Источник: РИА "Новости"

Новосибирцам предложили выбрать дороги для ремонта, голосование продлится до 2 октября, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Первым этапом проекта «Выбери дорогу для ремонта» стал прием обращений от жителей города. За месяц поступило более 280 сообщений. В муниципалитете сформировали список наиболее проблемных участков дорог, из которых горожане смогут выбрать те, которые необходимо отремонтировать в первую очередь. .

«Участки, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в план ремонта дорог на 2018 год», — пояснили в мэрии.