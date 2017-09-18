Начат запуск отопления в жилые дома Перми

В соответствии с постановлением администрации Перми о начале отопительного сезона в городе, неделю назад тепло начало поступать в объекты социальной сферы: детские сады, школы и больницы. Сегодня, с 18 сентября, специалисты Пермской сетевой компании приступают к подаче отопления в жилые дома. Одно из условий подачи тепла — наличие заявки от потребителей — УК и ТСЖ — о готовности к приему теплоносителя.



Энергетики напоминают, что запуск тепла — процесс не одномоментный. Подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей.

На процесс запуска тепла также влияет и рельеф городских улиц, понижающихся по отношению к Каме. Для надежного подключения домов в нижней части Перми необходима точная отладка гидравлических и тепловых режимов. В среднем, заполнение систем отопления, регулировка внутренних систем занимает две-три недели. Это время, за которое батареи приходят в «нормативное» состояние и начинают греть в полную силу.

Со своей стороны, энергетики «Т Плюс» выполнили весь комплекс мероприятий по подготовке объектов теплосетевой инфраструктуры к зиме. По программе ремонтов выполнена замена 8 200 метров распределительных теплосетей, в рамках программы реконструкции — почти 14 000 метров магистральных теплосетей. С целью повышения качества услуг отопления и ГВС отремонтированы 28 ЦТП и павильонов, 4 котельных. В рамках летней ремонтной кампании проведена замена котла в одной из котельных. Гидравлические испытания прошли порядка 1500 км тепловых сетей краевой столицы.

Особый акцент в рамках программы «Т Плюс» «Re: Конструкция-2017» был сделан на обновлении магистральных участков теплопроводов, от которых зависит качественное теплоснабжение более 400 тыс. пермяков.