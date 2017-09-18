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13:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Из Уфы в Москву в скором времени можно будет улететь за 999 или 1490 рублей

Авиакомпания «Азимут» откроет рейсы.

Генеральный директор авиакомпании «Азимут» Павел Екжанов рассказал порталу «Авиаблогер» о планах авиакомпании, маршрутной сети и дальнейшем развитии.

Владелец компании отметил, что в скором времени планирует запустить вылеты из Уфы и Нижнего Новгорода в столицу России.

— Да, у нас есть такой интерес. Даты запуска рейсов пока назвать не могу, это будет зависеть от графика получения самолетов и других факторов, — прокомментировал он порталу в своем интервью.

Рейсы будут относительно дешевыми — от 999 до 1999 рублей.

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