Из Уфы в Москву в скором времени можно будет улететь за 999 или 1490 рублей

Владелец компании отметил, что в скором времени планирует запустить вылеты из Уфы и Нижнего Новгорода в столицу России.

— Да, у нас есть такой интерес. Даты запуска рейсов пока назвать не могу, это будет зависеть от графика получения самолетов и других факторов, — прокомментировал он порталу в своем интервью.