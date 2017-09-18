Из Уфы в Москву в скором времени можно будет улететь за 999 или 1490 рублей
Авиакомпания «Азимут» откроет рейсы.
Авиакомпания «Азимут» откроет рейсы.
Генеральный директор авиакомпании «Азимут» Павел Екжанов рассказал порталу «Авиаблогер» о планах авиакомпании, маршрутной сети и дальнейшем развитии.
Владелец компании отметил, что в скором времени планирует запустить вылеты из Уфы и Нижнего Новгорода в столицу России.
— Да, у нас есть такой интерес. Даты запуска рейсов пока назвать не могу, это будет зависеть от графика получения самолетов и других факторов, — прокомментировал он порталу в своем интервью.
Рейсы будут относительно дешевыми — от 999 до 1999 рублей.