Среднемесячная зарплата кубанцев упала до 30 413 рублей

Краснодар. 18 сентября — Новая Кубань. Среднемесячная заработная плата работников различных краевых организаций за июль оказалась на 3,7% меньше, чем в июне текущего года. При этом выплаты на 5,5% выше, чем в июле прошлого года.



Специалисты Краснодарстата как всегда отмечают существенную дифференциацию уровня заработных плат по видам экономической деятельности.



Самыми высокооплачиваемыми оказались работники организаций, занятых производством табачных изделий. Они получают в 2,3 раза выше среднекраевого уровня.