Среднемесячная зарплата кубанцев упала до 30 413 рублей
Краснодарстат подвел статистику июльских выплат.
Краснодарстат подвел статистику июльских выплат.
Краснодар. 18 сентября — Новая Кубань. Среднемесячная заработная плата работников различных краевых организаций за июль оказалась на 3,7% меньше, чем в июне текущего года. При этом выплаты на 5,5% выше, чем в июле прошлого года.
Специалисты Краснодарстата как всегда отмечают существенную дифференциацию уровня заработных плат по видам экономической деятельности.
Самыми высокооплачиваемыми оказались работники организаций, занятых производством табачных изделий. Они получают в 2,3 раза выше среднекраевого уровня.
Ровно в столько же раз меньше среднестатистического заработка получают работники предприятий, производящих кожу и кожаные изделия.