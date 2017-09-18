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15:15 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил к 2018 году обнулить НДС на авиасообщение с Калининградом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2018 году обнулить ставку НДС на пассажирское авиасообщение с Калининградской областью.

Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего в августе совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

«Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость при реализации услуг по воздушным перевозкам пассажиров и багажа в случае, если пункт отправления или пункт назначения расположен на территории Калининградской области», — говорится в поручении.

Срок исполнения — 1 января 2018 года.

В настоящее время нулевая ставка НДС для авиакомпаний действует только для перелетов в Крым и из Крыма.

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