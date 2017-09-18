Возле челябинского аэропорта будет ликвидирована свалка, привлекающая птиц
Челябинск. 18 сентября.
Челябинск. 18 сентября.
По сведениям прокуратуры, предприятие нарушило требования Воздушного кодекса РФ и расположило несанкционированную свалку в 12-ти км от контрольной точки аэродрома.
Попавшие на свалку пищевые отходы привлекают большое количество птиц, что угрожает безопасности полетов.
Прокуратура направила исковое заявление к ответчику о возложении обязанности по организации вывоза бытовых отходов. Данный иск удовлетворен судом в полном объеме.
Кроме того, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).
По результатам его рассмотрения на должностное лицо Челябинского регионального фонда «Экологические технологии» наложен штраф в размере 30 тыс. рублей.