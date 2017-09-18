Возле челябинского аэропорта будет ликвидирована свалка, привлекающая птиц

Источник: AP 2017

По сведениям прокуратуры, предприятие нарушило требования Воздушного кодекса РФ и расположило несанкционированную свалку в 12-ти км от контрольной точки аэродрома.

Попавшие на свалку пищевые отходы привлекают большое количество птиц, что угрожает безопасности полетов.

Прокуратура направила исковое заявление к ответчику о возложении обязанности по организации вывоза бытовых отходов. Данный иск удовлетворен судом в полном объеме.

Кроме того, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).