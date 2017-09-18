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14:18 (мск), источник: Интерфакс

Возле челябинского аэропорта будет ликвидирована свалка, привлекающая птиц

Челябинск. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд обязал Челябинский региональный фонд «Экологические технологии» ликвидировать свалку твердых бытовых отходов вблизи аэродрома «Баландино» из-за скопления птиц, угрожающих полетам, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в понедельник.

Источник: AP 2017

По сведениям прокуратуры, предприятие нарушило требования Воздушного кодекса РФ и расположило несанкционированную свалку в 12-ти км от контрольной точки аэродрома.

Попавшие на свалку пищевые отходы привлекают большое количество птиц, что угрожает безопасности полетов.

Прокуратура направила исковое заявление к ответчику о возложении обязанности по организации вывоза бытовых отходов. Данный иск удовлетворен судом в полном объеме.

Кроме того, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

По результатам его рассмотрения на должностное лицо Челябинского регионального фонда «Экологические технологии» наложен штраф в размере 30 тыс. рублей.

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