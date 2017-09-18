Центробанк: Татарстану грозит временное ускорение инфляции из-за ЧМ-2018 по футболу
В Татарстане возможно временное ускорение инфляции в 2018 году
В Татарстане возможно временное ускорение инфляции в 2018 году
— Возможно некоторое временное ускорение роста цен в 2018 году в регионах, участвующих в проведении чемпионата мира по футболу, на фоне роста потребительского спроса, — говорится в проекте основных направлений
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи главного футбольного турнира планеты примут Москва,
В 2018 году ЦБ ожидает инфляцию в РФ в размере около 4%.