Названы сроки повышения маткапитала
Размер материнского капитала повысят только через 3 года. На какую сумму, пока не известно, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Российскую газету».
Размер материнского капитала повысят только через 3 года. На какую сумму, пока не известно, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Российскую газету».
В 2017—2019 годах повышение маткапитала не планируется, отмечает издание. Эту информацию озвучил глава ПФ России Антон Дроздов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию
Также стало известно, что пенсии неработающих пенсионеров за 3 года подрастут на 11%. Вместе с этим платеж в пенсионный фонд для ИП увеличится на 1 балл в связи с ростом минимальной оплаты труда.