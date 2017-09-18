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14:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Названы сроки повышения маткапитала

Размер материнского капитала повысят только через 3 года. На какую сумму, пока не известно, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на «Российскую газету».

В 2017—2019 годах повышение маткапитала не планируется, отмечает издание. Эту информацию озвучил глава ПФ России Антон Дроздов на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Также стало известно, что пенсии неработающих пенсионеров за 3 года подрастут на 11%. Вместе с этим платеж в пенсионный фонд для ИП увеличится на 1 балл в связи с ростом минимальной оплаты труда.

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