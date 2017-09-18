В Краснодаре пройдет «Кубанская ярмарка»

На ярмарке будут представлены отрасли растениеводства и садоводства (включая виноградарство, виноделие и цветоводство), а также животноводства, рыбоводства, птицеводства и пчеловодства. Посетители выставки смогут увидеть продовольственные товары, товары народных промыслов, продукцию отрасли пивоварения и безалкогольных напитков, производства сельхозтехники, оборудования и технологий, а также агротуризма, сообщается на главном сайте.