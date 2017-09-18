Индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018 году не будет

Источник: РИА "Новости"

«По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году, то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров», — сказал Силуанов в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии в понедельник.

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук возразил, что таким образом у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат.

«По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции», — ответил на это министр.

«Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор», — добавил он.

На это Мохначук заметил, что работать на пенсии — «это не их выбор, а нужда».

Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И за 7 тысяч. Нужда заставляет делать выбор. Иван Мохначук Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности