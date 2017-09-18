Индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018 году не будет
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — Пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в 2018 году, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — Пенсии работающих пенсионеров не будут индексироваться в 2018 году, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году, то есть мы не предусматриваем
Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук возразил, что таким образом у россиян пропадает мотивация платить взносы с зарплат.
«По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции», — ответил на это министр.
«Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор», — добавил он.
На это Мохначук заметил, что работать на пенсии — «это не их выбор, а нужда».
Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И за 7 тысяч. Нужда заставляет делать выбор.
«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», — ответил Силуанов.