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14:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Госстройнадзор остановил стройку многофункционального центра в Коченево

В Коченеве сегодня приостановили работы на стройплощадке многофункционального центра. Местные жители уверяют — под угрозой соседние жилые дома, в которых уже сегодня появляются серьезные дефекты. Опасаются и за надёжность нового здания. «Вести» разбирались в ситуации.

Источник: Вести - Новосибирск

Дружба не задалась с первого дня. Да и сложно подружиться, когда соседи — рабочие стройплощадки — бьют в самое сердце. Дома, в которые вложили деньги, время, душу, сегодня трещат. Не так, чтобы ладонь — поперек, дефекты пока малозаметны. Но ведь это только начало.

Наталья Гречко, Житель поселка Коченево: «Они бьют в том месте, где непосредственно стояла водокачка. Нас уверили, что её затампонировали. Но за столько лет, представьте, грунт. Грунт непонятно как себя поведет в дальнейшем».

Мина замедленного действия — говорят жители. На ней, по слухам, очередной торговый комплекс. Устоит ли здание на ненадежном грунте? Опасения соседей представитель застройщика разделяет лишь частично: грунты действительно слабые, но — их будут укреплять. Возвести здесь планируют двухэтажный многофункциональный центр. А под угрозой обрушения никто никогда не строит.

Игорь Маслов, Заместитель директора фирмы-застройщика: «Требуются дополнительные мероприятия по возведению фундаментов. На сегодняшний день применяется та техника, которая снижает значительно движение грунта на существующие здания, что уже само по себе должно максимально исключить подвижки грунта и движение самих зданий, возникновение трещин».

Татьяна и Алексей, Жители п. Коченево: «Так сваи тяжелее вбивать. Можно поменять методику вкручивания или вдавливания. Ну, как-то изменить. — Дом сибитный, просто страшно».

Компенсировать ущерб застройщик готов — но не всем, и не за всё. Мол, трещины могли появиться раньше. Но так для этого нужно было исследовать жилые дома, прежде чем начинать работы — возмущаются коченевцы. Акт есть только по одному дому. Сегодня люди знают, как действовать.

Елена Хрипкова, Главный госинспектор Инспекции Государственного строительного надзора НСО: «Я им порекомендовала зафиксировать то, что сегодня есть, конкретно все стены. Не только те трещины, которые им показали, а все трещины. И уже вести динамику. Если наблюдаются трещины — да действительно от этого».

Госстройнадзор приостановил работы. На время проверки документов. Застройщик, кажется, услышал будущих соседей. А если нет — соседской дружбе и впредь не бывать. Пострадавшие готовы дойти до суда.

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