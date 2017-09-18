Приключения светофора в Челябинске: на Алое поле вернули лежачие светодиоды

5 фотографий

На перекресток на Алом поле в Челябинске вернули лежачие светофоры, на отсутствие которых в конце августа обратили внимание горожане, — правда сейчас светодиодные ленты выглядят намного менее аккуратно, чем раньше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, первый и пока единственный лежачий светофор появился на пересечении проспектов Ленина и Свердловского в сентябре 2015 года как подарок от фирмы-производителя ко Дню города.

Необычное устройство позиционировалось как призванное спасти от ДТП увлеченных смартфонами и челябинцев с плохим зрением. В качестве цены одной полосы вместе с монтажом называлась цифра 89 тыс. рублей.

В конце августа 2017 года активисты движения «Гражданский патруль» обнаружили на месте светофоров глубокие провалы. До этого общественники сообщили в администрацию о том, что светофор сломался — на светодиодных лентах перестали гореть несколько лампочек. Но вместо ремонта в Управлении транспорта решили демонтировать светофоры.

Активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность расходования бюджетных средств на демонтаж светофора, срок службы которого должен составлять пять лет, вернуть дублеры на место и наказать ответственных должностных лиц.