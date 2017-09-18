Приключения светофора в Челябинске: на Алое поле вернули лежачие светодиоды
Монтаж проведен так небрежно, что ранее целостные конструкции выглядят наспех собранным конструктором.
Монтаж проведен так небрежно, что ранее целостные конструкции выглядят наспех собранным конструктором.
На перекресток на Алом поле в Челябинске вернули лежачие светофоры, на отсутствие которых в конце августа обратили внимание горожане, — правда сейчас светодиодные ленты выглядят намного менее аккуратно, чем раньше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, первый и пока единственный лежачий светофор появился на пересечении проспектов Ленина и Свердловского в сентябре 2015 года как подарок от
Необычное устройство позиционировалось как призванное спасти от ДТП увлеченных смартфонами и челябинцев с плохим зрением. В качестве цены одной полосы вместе с монтажом называлась цифра 89 тыс. рублей.
В конце августа 2017 года активисты движения «Гражданский патруль» обнаружили на месте светофоров глубокие провалы. До этого общественники сообщили в администрацию о том, что светофор сломался — на светодиодных лентах перестали гореть несколько лампочек. Но вместо ремонта в Управлении транспорта решили демонтировать светофоры.
Активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность расходования бюджетных средств на демонтаж светофора, срок службы которого должен составлять пять лет, вернуть дублеры на место и наказать ответственных должностных лиц.
После резонанса светофоры вернули, правда, теперь они выглядят не цельной лентой, а как наспех собранный конструктор.