Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
На Урале памятник бросающим детей отцам уничтожили через сутки
Америке предложили купить Россию
СМИ: на борту рейса из Крыма в Москву произошел конфликт
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Ким Кардашьян пришла на вечеринку в белье и прозрачных леггинсах
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Как выглядят мужья plus-size моделей
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Многодетная мама Мария Погребняк выложила откровенное фото
СМИ о том, как РФ может «подрезать крылья» NASA
Бурджанадзе: ЦРУ с помощью Саакашвили хочет сорвать ЧМ-2018
Разбился самолет Минобороны РФ
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Котопоезд из Японии
14:38 (мск), источник: dostup1.ru

Приключения светофора в Челябинске: на Алое поле вернули лежачие светодиоды

Монтаж проведен так небрежно, что ранее целостные конструкции выглядят наспех собранным конструктором.

5
фотографий

На перекресток на Алом поле в Челябинске вернули лежачие светофоры, на отсутствие которых в конце августа обратили внимание горожане, — правда сейчас светодиодные ленты выглядят намного менее аккуратно, чем раньше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, первый и пока единственный лежачий светофор появился на пересечении проспектов Ленина и Свердловского в сентябре 2015 года как подарок от фирмы-производителя ко Дню города.

Необычное устройство позиционировалось как призванное спасти от ДТП увлеченных смартфонами и челябинцев с плохим зрением. В качестве цены одной полосы вместе с монтажом называлась цифра 89 тыс. рублей.

В конце августа 2017 года активисты движения «Гражданский патруль» обнаружили на месте светофоров глубокие провалы. До этого общественники сообщили в администрацию о том, что светофор сломался — на светодиодных лентах перестали гореть несколько лампочек. Но вместо ремонта в Управлении транспорта решили демонтировать светофоры.

Активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность расходования бюджетных средств на демонтаж светофора, срок службы которого должен составлять пять лет, вернуть дублеры на место и наказать ответственных должностных лиц.

После резонанса светофоры вернули, правда, теперь они выглядят не цельной лентой, а как наспех собранный конструктор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Приключения светофора в Челябинске: на Алое поле вернули лежачие светодиоды
Виновника резонансного ДТП в центре Челябинска отпустили на свободу условно-досрочно
Умер Зураб Соткилава
Одобрен календарь выходных дней в 2018 году
Сотрудник ФСБ рассказал о задержании Алексея Улюкаева
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Индексации пенсий работающих пенсионеров в 2018 году не будет
У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
Журнал Rolling Stone выставят на продажу
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет Ранее популярный телеведущий во время очередного выпуска шоу «Голос» заявил, что уйдет в отпуск из-за нервов
Недвижимость
Жилье в Петербурге скупают иногородние граждане
Россиянам разрешат прописку в апартаментах
Спрос на апартаменты рухнул в два раза
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Елена Захарова заговорила о трагедии с маленькой дочкой Актриса затронула «больную» тему потери ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь