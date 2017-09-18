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14:43 (мск), источник: Интерфакс

Владельцам эвакуированных челябинскими властями торговых киосков придется возвращать их через суд

Челябинск. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Два десятка торговых ларьков, работавших без разрешительной документации, демонтировали за один день в Курчатовском районе Челябинска, сообщает пресс-служба администрации города в понедельник.

По сведениям городских властей, 22 торговых павильона на остановке «Поликлиника» вели несанкционированную торговлю.

Владельцев заблаговременно предупредили о проведении эвакуации, чтобы они могли вывезти товар и оборудование. Вернуть арестованные нестационарные объекты можно будет только по решению суда, отмечается в сообщении.

«Участок будет находиться под наблюдением, в случае появления незаконных киосков, во второй раз их ликвидируют уже без предупреждения», — отмечают в мэрии.

На освободившемся «пятаке» планируется разместить сезонную ярмарку сельхозпроизводителей.

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