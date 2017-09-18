Владельцам эвакуированных челябинскими властями торговых киосков придется возвращать их через суд

Владельцев заблаговременно предупредили о проведении эвакуации, чтобы они могли вывезти товар и оборудование. Вернуть арестованные нестационарные объекты можно будет только по решению суда, отмечается в сообщении.

«Участок будет находиться под наблюдением, в случае появления незаконных киосков, во второй раз их ликвидируют уже без предупреждения», — отмечают в мэрии.