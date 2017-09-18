Владельцам эвакуированных челябинскими властями торговых киосков придется возвращать их через суд
Челябинск. 18 сентября.
Челябинск. 18 сентября.
По сведениям городских властей, 22 торговых павильона на остановке «Поликлиника» вели несанкционированную торговлю.
Владельцев заблаговременно предупредили о проведении эвакуации, чтобы они могли вывезти товар и оборудование. Вернуть арестованные нестационарные объекты можно будет только по решению суда, отмечается в сообщении.
«Участок будет находиться под наблюдением, в случае появления незаконных киосков, во второй раз их ликвидируют уже без предупреждения», — отмечают в мэрии.
На освободившемся «пятаке» планируется разместить сезонную ярмарку сельхозпроизводителей.