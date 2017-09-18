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14:45 (мск), источник: АиФ Уфа

Власти Башкирии не станут финансировать стройку проблемных домов — Госстрой

Обманутым дольщикам поможет инвестор.

Власти Башкирии не станут финансировать стройку проблемных домов, об этом заявил председатель госкомитета по строительству и архитектуре Халит Махмудов.

По его словам, «особо остро стоят вопросы по 29 объектам, с количеством граждан более 3,5 тыс. человек». На завершение строительства этих многоквартирных домов потребуется около 4−5 млрд рублей. «Из республиканского бюджета на эти цели деньги выделяться не будут. У него другие задачи», — заявил чиновник.

Он пояснил, что обсуждаются варианты достройки жилых домов. Идёт поиск инвесторов для завершения их строительства. Таким способом власти хотят завершить проекты ЖК «Миловский парк» и «Новобулгаково».

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