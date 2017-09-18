На территории Башкирии полностью запрещена ловля стерляди
УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии прокуратура добилась полного запрета на ловлю стерляди.
УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии прокуратура добилась полного запрета на ловлю стерляди.
Сотрудники ведомства выяснили, что Правила рыболовства для
Кроме того, на водоемах республики также не разрешается добывать осетра русского, форель, хариуса. За их незаконный вылов предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в республиканской прокуратуре.