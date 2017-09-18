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14:33 (мск), источник: ИА Башинформ

На территории Башкирии полностью запрещена ловля стерляди

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии прокуратура добилась полного запрета на ловлю стерляди.

Сотрудники ведомства выяснили, что Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна не запрещали добычу стерляди на территории региона. Между тем эта рыба занесена в Красную книгу республики. В целях обеспечения сохранности вида Башпрокуратура добилась рассмотрения вопроса в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства. В итоге в июле текущего года Минсельхоз РФ включило стерлядь в перечень водных биоресурсов, запрещенных для добычи на территории Башкортостана.

Кроме того, на водоемах республики также не разрешается добывать осетра русского, форель, хариуса. За их незаконный вылов предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в республиканской прокуратуре.

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