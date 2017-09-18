На территории Башкирии полностью запрещена ловля стерляди

Сотрудники ведомства выяснили, что Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна не запрещали добычу стерляди на территории региона. Между тем эта рыба занесена в Красную книгу республики. В целях обеспечения сохранности вида Башпрокуратура добилась рассмотрения вопроса в Средневолжском территориальном управлении Росрыболовства. В итоге в июле текущего года Минсельхоз РФ включило стерлядь в перечень водных биоресурсов, запрещенных для добычи на территории Башкортостана.