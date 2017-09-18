Орешкин дал прогноз стабильности рубля в 2018−20 гг

«Если говорить о внешних условиях, то они у нас заложены в прогноз на консервативном уровне. Мы ожидаем, что цены на нефть опустятся ниже $45 за баррель, замедлится мировой экономический рост, что снизится склонность к риску на глобальных рынках. Мы предполагаем в базовом сценарии сохранение санкционного режима в отношении России и действия нефтяной сделки со странами ОПЕК до конца первого квартала 2018 года», — сказал министр, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.