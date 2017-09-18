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16:12 (мск), источник: Интерфакс

Орешкин дал прогноз стабильности рубля в 2018−20 гг

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — Курс рубля в 2018—2020 годах будет стабилен, несмотря на сохранение санкционного режима и прогнозируемое снижение цен на нефть, заявил глава Орешкин Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Источник: Reuters

«Если говорить о внешних условиях, то они у нас заложены в прогноз на консервативном уровне. Мы ожидаем, что цены на нефть опустятся ниже $45 за баррель, замедлится мировой экономический рост, что снизится склонность к риску на глобальных рынках. Мы предполагаем в базовом сценарии сохранение санкционного режима в отношении России и действия нефтяной сделки со странами ОПЕК до конца первого квартала 2018 года», — сказал министр, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Обменный курс рубля у нас значительно снизился в реальном выражении к уровню апреля, после периода роста. Сейчас, по нашим оценкам, фундаментально восполним значения, поэтому здесь не ожидаем каких-то серьезных колебаний. В целом, всю трехлетку будет оставаться на уровне стабильном», — добавил мини.

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