Опустевшая стройка: как выглядит здание в Астане после обрушения

Источник: Sputniknews.kz

Плиты перекрытия и стена, которые рухнули накануне, похоронили под собой двоих рабочих из Узбекистана. Третьему пострадавшему врачи почти полностью ампутировали ногу, в настоящее время он находится в искусственной коме.

Судя по обстановке, рабочие, вероятно, жили возле стройки в гаражах. Вблизи завалов лежат электрические чайники и строительная форма, а на веревке сушится одежда.

Возведение офисного здания стартовало в июне текущего года. Окончание работ, согласно паспорту объекта, запланировано на февраль 2018 года.

Руководитель строительного объекта, отвечающий за погрузочно-разгрузочную работу, задержан, а следственным управлением департамента внутренних дел столицы по факту гибели двух строителей начато досудебное расследование по статье 277 УК РК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).