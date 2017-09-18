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15:36 (мск), источник: Sputniknews.kz

Опустевшая стройка: как выглядит здание в Астане после обрушения

Завалы строящегося здания в Астане после воскресной трагедии еще не разобраны. Спустя сутки после обрушения на объекте нет ни одного рабочего, так как, по всей вероятности, строительные работы временно приостановлены.

Источник: Sputniknews.kz

Плиты перекрытия и стена, которые рухнули накануне, похоронили под собой двоих рабочих из Узбекистана. Третьему пострадавшему врачи почти полностью ампутировали ногу, в настоящее время он находится в искусственной коме.

Судя по обстановке, рабочие, вероятно, жили возле стройки в гаражах. Вблизи завалов лежат электрические чайники и строительная форма, а на веревке сушится одежда.

Возведение офисного здания стартовало в июне текущего года. Окончание работ, согласно паспорту объекта, запланировано на февраль 2018 года.

Руководитель строительного объекта, отвечающий за погрузочно-разгрузочную работу, задержан, а следственным управлением департамента внутренних дел столицы по факту гибели двух строителей начато досудебное расследование по статье 277 УК РК (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По версии следствия, обрушение произошло в результате того, что плиты перекрытия были перегружены стройматериалами.

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