В ЖССБ опровергли сообщение о выдаче кредитов под 2 процента

СМС с текстом о том, что АО «Жилстройсбербанк Казахстана» выдает квартиры, построенные в районе EXPO-2017 в Астане, в кредит под 2 процента, активно распространялись в мессенджере WhatsApp, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Информация, которая содержится в объявлении, является недостоверной, а форма ее подачи — порочащей деловую репутацию банка. В связи с этим банк оставляет за собой право обратиться в судебные органы для привлечения к ответственности распространителей недостоверной информации», — отметили в пресс-службе в ответ на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz.