ГИБДД заявила о затягивании ремонта дорог в Свердловской области
Ремонт дорог в Екатеринбурге и Свердловской области необоснованно затягивается и производится с нарушениями правил, заявили сегодня в
Ремонт дорог в Екатеринбурге и Свердловской области необоснованно затягивается и производится с нарушениями правил, заявили сегодня в
В частности, на большинстве участков работы ведутся с нарушениями ранее оговоренных условий между инспекцией и подрядчиками.
«В Екатеринбурге такие работы, которые в основном проводятся с закрытием движения, вызывают ежедневные заторы в часы пик. Все это вызывает затруднения в движении, недовольство автомобилистов и мелкие ДТП. На улице Первомайской —
К проведению работ на проспекте Ленина, где ведет ремонт «Региональное ДРСУ», тоже имеются претензии Госавтоинспекции. В
«Госавтоинспекция настаивает на том, и это оговаривается еще на этапе согласования схем проведения работ, чтобы в пятницу работы по ремонту на трассах региона заканчивались в 15:00. Это необходимо именно для того, чтобы не создавать затруднения на выезде из города Екатеринбурга. Соответственно, в выходные дни, когда горожане возвращаются в город, это условие также необходимо соблюдать. Но это не делается подрядчиком, которым ведутся работы на этом участке. Так, вчера на трассе Екатеринбург — Тюмень подрядчик закончил работу только в 22:30. Это вызвало огромные многокилометровые пробки от Малых Брусян до Екатеринбурга», — заявили в ГИБДД.
Госавтоинспекцией в отношении лиц, ответственных за проведение работ, составлены административные материалы и вынесены предписания организациям на устранение недостатков при проведении работ.
Также Госавтоинспекция обратилась в прокуратуру в целях применения мер реагирования по фактам несоблюдения контрактных обязательств и невыполнения предписаний ГИБДД.