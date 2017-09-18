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15:26 (мск), источник: ЕАН

ГИБДД заявила о затягивании ремонта дорог в Свердловской области

Ремонт дорог в Екатеринбурге и Свердловской области необоснованно затягивается и производится с нарушениями правил, заявили сегодня в пресс-службе управления Госавтоинспекции.

В частности, на большинстве участков работы ведутся с нарушениями ранее оговоренных условий между инспекцией и подрядчиками.

«В Екатеринбурге такие работы, которые в основном проводятся с закрытием движения, вызывают ежедневные заторы в часы пик. Все это вызывает затруднения в движении, недовольство автомобилистов и мелкие ДТП. На улице Первомайской — Мамина-Сибиряка техникой подрядной организации необоснованно заняты тротуары, что не было предусмотрено согласованной схемой проведения работ, а также отсутствуют знаки. Кроме того, на этом участке так же, как и на улице Фурманова, сотрудниками ГИБДД выявлены факты, когда в 18:00 рабочие уходят домой, соответственно, все работы прекращаются. В выходные дни работы не ведутся. При этом заказчиком график работы не контролируется», — заявили в УГИБДД.

К проведению работ на проспекте Ленина, где ведет ремонт «Региональное ДРСУ», тоже имеются претензии Госавтоинспекции. В каких-то местах не достает покрытия и имеются ямы, но при этом здесь уже открыто движение для пешеходов.

На трассах Екатеринбург — Тюмень, Екатеринбург — Челябинск оставленных полос для движения недостаточно, чтобы справиться с потоком транспорта.

«Госавтоинспекция настаивает на том, и это оговаривается еще на этапе согласования схем проведения работ, чтобы в пятницу работы по ремонту на трассах региона заканчивались в 15:00. Это необходимо именно для того, чтобы не создавать затруднения на выезде из города Екатеринбурга. Соответственно, в выходные дни, когда горожане возвращаются в город, это условие также необходимо соблюдать. Но это не делается подрядчиком, которым ведутся работы на этом участке. Так, вчера на трассе Екатеринбург — Тюмень подрядчик закончил работу только в 22:30. Это вызвало огромные многокилометровые пробки от Малых Брусян до Екатеринбурга», — заявили в ГИБДД.

Госавтоинспекцией в отношении лиц, ответственных за проведение работ, составлены административные материалы и вынесены предписания организациям на устранение недостатков при проведении работ.

Также Госавтоинспекция обратилась в прокуратуру в целях применения мер реагирования по фактам несоблюдения контрактных обязательств и невыполнения предписаний ГИБДД.

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