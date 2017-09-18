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15:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Администрация Нижнего Новгорода предлагает установить предельный рост тарифов на ЖКУ в 2018 году в размере 12,3%

Нижний Новгород. 18 сентября. НТА-Приволжье — Администрация Нижнего Новгорода предлагает установить предельный рост тарифов на ЖКУ в 2018 году в размере 12,3%.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщил в ходе заседания комиссии Думы Нижнего Новгорода по соцполитике директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, индекс предельного роста тарифов может отличаться от итогового фактического роста.

По его словам, предельный рост устанавливается службой по тарифам региона и отображает то, на сколько могут подняться тарифы. Если тарифы поднимаются выше предельного значения, то плата за ЖКУ сверх индекса компенсируется за счет городского бюджета.

Администрация Нижнего Новгорода предложила депутатам направить губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву письмо с просьбой установить предельный уровень роста в 12,3%. Таким образом горадминистрация планирует сократить разрыв между плательщиками за услуги с использованием счетчиков и теми, кто платит по нормативу. Кроме того, планируется при помощи этой меры сократить расходы городской казны на 40 млн. рублей.

В случае если Дума не направит обращение к губернатору, предельный рост будет установлен на общеобластном уровне — 4,6%, если тарифы вырастут больше, чем на данный процент, то городской бюджет понесет крупные затраты. При этом рост тарифов ожидается в размере 7,2%. Сейчас компенсацию за переплату по тарифам получают около 50 тыс. человек и не все они малоимущие и льготники.

В свою очередь депутат Николай Сатаев отметил, что 40 млн. рублей не такая большая сумма и городской бюджет вполне может позволить компенсации за ЖКУ, а жители города только поблагодарят администрацию и депутатов. Он также заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев рекомендовал устанавливать предельный рост тарифов не более, чем на 5,5%.

Депутат Евгений Лазарев поддержал своего коллегу, предложив сэкономить на чем-либо еще, а не на компенсации гражданам.

В итоге мнения депутатов комиссии разделились: трое выступили за инициативу горадминистрации и трое против. Тем не менее, вопрос все же будет решен на сентябрьском заседании Думы.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разрешил гражданам требовать возмещения морального вреда за некачественные коммунальные услуги.

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