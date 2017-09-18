Стартап белоруски вошел в 100 перспективных инновационных проектов Южной Европы

Источник: Ежедневник.by

Стартап Exponenta, созданный белоруской Дарьей Мински, вошел в число 100 инновационных проектов, которые будут представлены на крупном смотре перспективных разработок Южной Европы — South Summit 2017, пишет zautra.by.

South Summit 2017, ежегодно проводящийся с 2012 года, пройдет 4—6 октября этого года в Мадриде. Первоначально это мероприятие появилось как ответ на экономический кризис, охвативший Испанию. Через несколько лет оно вышло за пределы Испании и стало международным инновационным форумом. В рамках саммита молодые предприниматели получают возможность представить свои разработки потенциальным инвесторам.

Получение финансирования является главной целью участия в форуме белорусского стартапа Exponenta. Это — проект, который занимается предсказанием виральности текстов — стремительности распространения контента среди пользователей. Чем выше виральность контента, то есть, интересность, провокационность, полезность, редкость, соответствие ожиданиям читателя и т.д., тем больше вероятность его распространение публикаций среди аудитории.