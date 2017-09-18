Стартап белоруски вошел в 100 перспективных инновационных проектов Южной Европы
Это проект, который занимается предсказанием виральности текстов.
Это проект, который занимается предсказанием виральности текстов.
Стартап Exponenta, созданный белоруской Дарьей Мински, вошел в число 100 инновационных проектов, которые будут представлены на крупном смотре перспективных разработок Южной Европы — South Summit 2017, пишет zautra.by.
South Summit 2017, ежегодно проводящийся с 2012 года, пройдет
Получение финансирования является главной целью участия в форуме белорусского стартапа Exponenta. Это — проект, который занимается предсказанием виральности текстов — стремительности распространения контента среди пользователей. Чем выше виральность контента, то есть, интересность, провокационность, полезность, редкость, соответствие ожиданиям читателя и т.д., тем больше вероятность его распространение публикаций среди аудитории.
«Сейчас прототип Exponenta умеет описывать конкретные англоязычные тексты до мельчайших деталей. Мы изучили около десяти тысяч факторов. И если изначальная точность предиктивной модели была немногим выше монетки — то есть едва ли превышала по качеству чутьё опытного редактора — то сейчас для некоторых платформ точность предсказания достигает 80%. Это значит, что наша модель видит виральный потенциал текста лучше любого редактора», — поделилась тем, как двигается стартап, Дарья Мински, пишет dev.by.