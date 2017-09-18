Пересчитать на рубль

Газета «Ведомости» написала о том, что ожидается двухэтапное повышение сбора в совокупности на 1 рубль — по 50 коп. за литр с 1 января и с 1 июля 2018-го. По расчетам чиновников, бюджет получит от этого порядка 60 млрд руб. Собранные средства, по сведениям издания, могут быть направлены на строительство дороги в Калининградской области и трассы «Таврида в Крыму».

Как повышение акцизов отразится на розничной стоимости топлива? И что будет с инфляцией?

В Минэнерго подсчитали, что увеличение сбора на 0,5 руб. приведет к удорожанию бензина на заправках в среднем на 60 коп. Директор московского нефтегазового центра компании Ernst&Young Денис Борисов полагает, что цифры ведомства близки к действительности, а в целом по году только из-за акцизов топливо вырастет в цене более чем на 1,5 руб.: «Поскольку, помимо непосредственно акцизов, существует еще налог на добавленную стоимость, то общее повышение может составить примерно 60 коп. Это без учета того увеличения в рамках инфляции, которое предусмотрено действующей редакцией Налогового кодекса. Речь идет о цифре около 30 коп. на литр. Если учитывать НДС, то эта цифра составит 35 коп. на литр, 5 руб.: о которых я говорил выше, общее повышение может составить около 1 руб. Повышение планируется провести в два этапа, так что, с лета 2018-го эти 60 коп. пойдут плюсом к тому 1 рублю».

Участники рынка более осторожны в оценках. В Российском топливном союзе «Коммерсантъ FM» заявили, что повышение из-за акцизов не будет столь значительным. На ценообразование влияет множество других факторов, отметил исполнительный директор союза Григорий Сергиенко: «Повышение будет незначительным, потому что акцизы — это налог, который никак не спрятать, он должен проявиться в конечной цене. Прямой зависимости здесь нет, поскольку розничное ценообразование особенно зависит от спроса, от уровня конкуренции, от независимой розницы или автозаправки нефтяных компаний. Игроки этого рынка, конечно, будут сдерживать рост цен. Соответственно, остальные тоже не смогут их повышать. Эти факторы и определят конечную розничную цену. Я думаю, что по году увеличение составит, может быть, 2/3 от 1 руб. Напрямую это скажется на рентабельности розницы и в то же время будет иметь негативное воздействие на производителей. Нефтяники не особенно радостно это встречают, поскольку у них увеличатся налоговые платежи за счет своих внутренних оборотных средств».

Эксперты отмечают, что повышение акцизов на топливо идет вразрез с планами Центробанка удерживать инфляцию в районе 4%. Посетители магазинов увидят изменения ценников уже через месяц, полагает ведущий аналитик управляющей компании «Горизонт» Владимир Рожанковский: «Это увеличение моментально отражается на ценниках, поскольку перевозки автодорогами составляют как минимум 50−60% от всего их объема. Внутрирегиональные перевозки — это безальтернативно магистрали, поэтому с лагом максимум в месяц все это, естественно, выплеснется на ценниках в той же пропорции, там нет никаких абсорбирующих элементов. У нас нет идеального рынка, который присутствует, например, в Европе или США, где дополнительные различные расходы производители и потребители должны делить пополам. В России ситуация следующая: либо сетевые ритейлеры работают себе в убыток, и тогда у нас инфляции нет, либо они транслируют повышение акцизов на ценники, соответственно, тогда инфляция растет в той же пропорции».