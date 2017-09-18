Пересчитать на рубль

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Бензин подорожает ради дорог. Российское правительство обсудит вопрос дополнительного увеличение акцизов на топливо в следующем году, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Бензин подорожает ради дорог. Российское правительство обсудит вопрос дополнительного увеличение акцизов на топливо в следующем году, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Газета «Ведомости» написала о том, что ожидается двухэтапное повышение сбора в совокупности на 1 рубль — по 50 коп. за литр с 1 января и с 1 июля 2018-го. По расчетам чиновников, бюджет получит от этого порядка 60 млрд руб. Собранные средства, по сведениям издания, могут быть направлены на строительство дороги в Калининградской области и трассы «Таврида в Крыму».
Как повышение акцизов отразится на розничной стоимости топлива? И что будет с инфляцией?
В Минэнерго подсчитали, что увеличение сбора на 0,5 руб. приведет к удорожанию бензина на заправках в среднем на 60 коп. Директор московского нефтегазового центра компании Ernst&Young Денис Борисов полагает, что цифры ведомства близки к действительности, а в целом по году только
Участники рынка более осторожны в оценках. В Российском топливном союзе «Коммерсантъ FM» заявили, что повышение
Эксперты отмечают, что повышение акцизов на топливо идет вразрез с планами Центробанка удерживать инфляцию в районе 4%. Посетители магазинов увидят изменения ценников уже через месяц, полагает ведущий аналитик управляющей компании «Горизонт» Владимир Рожанковский: «Это увеличение моментально отражается на ценниках, поскольку перевозки автодорогами составляют как минимум 50−60% от всего их объема. Внутрирегиональные перевозки — это безальтернативно магистрали, поэтому с лагом максимум в месяц все это, естественно, выплеснется на ценниках в той же пропорции, там нет никаких абсорбирующих элементов. У нас нет идеального рынка, который присутствует, например, в Европе или США, где дополнительные различные расходы производители и потребители должны делить пополам. В России ситуация следующая: либо сетевые ритейлеры работают себе в убыток, и тогда у нас инфляции нет, либо они транслируют повышение акцизов на ценники, соответственно, тогда инфляция растет в той же пропорции».
Относительно источников финансирования инфраструктуры Крыма и Калининградской области высказываются разные идеи.